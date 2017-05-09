Сибирячка в День Победы нашла пропавшего 70 лет назад брата-фронтовика


Наталья Петровна на фоне мемориала, на котором высечено имя ее потерянного брата
Наталья Петровна на фоне мемориала, на котором высечено имя ее потерянного брата

Жительница Новосибирской области спустя 70 лет поисков брата нашла его имя на колыванском мемориале. Как рассказала НГС.НОВОСТИ 92-летняя жительница пос. Колывань Наталья Петровна Чайко, она потеряла брата — Ивана Петровича Норкина — 70 лет назад, когда он ушел на фронт. Недавно, перед Днем Победы, за помощью она обратилась в поселковый Совет ветеранов. Его члены начали поднимать информацию и выяснили, что брат пенсионерки погиб на войне и его имя высекли на колыванском мемориале. Сейчас члены Совета ветеранов пытаются выяснить историю погибшего солдата: где он служил, как и где погиб.


Сегодня Наталья Петровна пришла посмотреть на празднование Дня Победы в центр поселка и возложила цветы к мемориалу. 


70 лет женщина искала его, но только сейчас появились первые зацепки
70 лет женщина искала его, но только сейчас появились первые зацепки


Ранее НГС.НОВОСТИ собрали истории о подвигах новосибирских фронтовиков, которые рассказали их дети и внуки. Одни вспомнили об упавшем к ногам бракованном снаряде,  другие — о скудной кормежке в 30-градусный мороз.


Напомним, сегодня в Новосибирске 72-годовщину Победы отмечают массовыми гуляниями, концертами и выставками под открытым небом

Кирилл Шматков
Фото Оксаны Мамлиной

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