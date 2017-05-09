Площадь Ленина окружили рамками металлоискателей

У рамок дежурят полицейские

Сотрудники полиции в День Победы в Новосибирске установили рамки-металлоискатели у перекрестка ул. Советской и Вокзальной магистрали, а также неподалеку от перекрестка ул. Ядринцевской и Красного проспекта.





Об этом сообщили корреспонденты НГС.НОВОСТИ. Как и по периметру площади Ленина, через рамки сотрудники полиции пропускают горожан по одному, затем досматривают ручным металлодетектором и заглядывают под куртки и в сумки вплоть до кошельков. Из-за этого за полчаса до начала парада Победы у входов на площадь Ленина собирались очереди и возникла давка.







У новосибирцев досматривают одежду, сумки и личные вещи





Сейчас на площади Ленина проходит легкоатлетическая эстафета. Согласно плану праздника, в 18:00 здесь начнется концерт, а вечером, в 21:50, тысячи горожан соберутся, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ продолжают вести онлайн-репортаж с празднования 72-й годовщины Победы.







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