Рекордное количество новосибирцев прошлось по городу с портретами ветеранов

Акция стартовала от Октябрьской магистрали в 10:45
Акция стартовала от Октябрьской магистрали в 10:45

Новосибирские волонтеры акции «Бессмертный полк» насчитали около 270 тыс. участников шествия в Новосибирске — это рекордное число за всю историю проведения акции в Новосибирске.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщила координатор акции Анастасия Панфилова. 


«Порадовало огромное количество участников и огромное количество зрителей, кто стоял, кто приветствовал колонну. Ветер, снег, дождь, а в 8:00 утра уже люди стоят. Очень радует, что молодеет колонна "Бессмертного полка". В первый год, когда у нас было камерное количество людей (около 3 тыс. человек), это было поколение старшего возраста, то сейчас это огромное количество школьников, молодых семей с колясками, людей с ограниченными возможностями», — пояснила Анастасия Панфилова.


Колонну сопровождали гармонистки 
Колонну сопровождали гармонистки 


Напомним, колонна «Бессмертного полка» стартовала сегодня на Октябрьской магистрали сразу после парада Победы. Она растянулась до Дома офицеров, после чего новосибирцы с транспарантами заполнили городские улицы и парки. 


Читатели НГС.НОВОСТИ поделились с редакцией панорамным фото, сделанным из окна дома по Октябрьской магистрали около стартовой точки шествия — на нем колонна «Бессмертного полка» простирается как минимум от здания Заксобрания НСО до пересечения ул. Горького и Красного проспекта.


Колонна «Бессмертного полка» не умещается даже на панорамных фото. Фото читателя НГС.НОВОСТИ
Колонна «Бессмертного полка» не умещается даже на панорамных фото. Фото читателя НГС.НОВОСТИ


В прошлом году в колонну выстроились 250 тыс. человек — это тоже был рекорд.


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ продолжают вести онлайн-репортаж с празднования 72-й годовщины Победы.


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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1, 2), читателя НГС.НОВОСТИ (3) 

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