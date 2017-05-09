Потерявшую сознание пожилую женщину пришлось эвакуировать из лифта спасателям
Бригада Муниципальной аварийно-спасательной службы вызволила из заблокированного лифта пожилую женщину.
Женщина 1940 года рождения оказалась заблокированной в кабине лифта жилого дома на пятом этаже. Спасателей вызвали жители дома. Когда они прибыли на место, там уже находилась бригада скорой медицинской помощи.
Спасатели МАСС при помощи специального оборудования смогли развести двери лифта и обнаружили внутри на полу женщину в бессознательном состоянии, которую тут же передали медикам.
3 мая жительница Ленинского района Новосибирска обнаружила у себя в квартире змею — с этой проблемой также пришлось разбираться спасателям МАСС.
Стас Соколов
Видео vk.com/mass54
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