Потерявшую сознание пожилую женщину пришлось эвакуировать из лифта спасателям





Скриншот с видео vk.com/mass54

Бригада Муниципальной аварийно-спасательной службы вызволила из заблокированного лифта пожилую женщину.







Женщина 1940 года рождения оказалась заблокированной в кабине лифта жилого дома на пятом этаже. Спасателей вызвали жители дома. Когда они прибыли на место, там уже находилась бригада скорой медицинской помощи.





Скриншот с видео vk.com/mass54





Спасатели МАСС при помощи специального оборудования смогли развести двери лифта и обнаружили внутри на полу женщину в бессознательном состоянии, которую тут же передали медикам.









3 мая жительница Ленинского района Новосибирска обнаружила у себя в квартире змею — с этой проблемой также пришлось разбираться спасателям МАСС.

