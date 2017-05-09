Toyota Surf перевернулся 5 раз после удара машины, выехавшей на встречную полосу





Фото vk.com/avtospas54rus





Вчера вечером в Пашино произошло ДТП, в результате которого автомобильToyota Surf перевернулся несколько раз и упал в кювет.





Столкновение произошло на ул. Донецкая, передает служба «Автоспас Новосибирск». Toyota Surf двигался со стороны ул. Флотская, а Subaru Impreza — со стороны ул. Магистральная. По невыясненным обстоятельствам Subaru выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Toyota.





Фото vk.com/avtospas54rus





Удар пришелся на заднее левое колесо, в результате чего Toyota Surf несколько раз перевернулся и вылетел на обочину, едва не врезавшись в газовое оборудование. По словам водителя, его «крутануло пять раз». Subaru также оказался на обочине, но остался на колесах.





Фото vk.com/avtospas54rus





Обе машины оказались повреждены, хотя обошлось без жертв. На место аварии был вызван пожарный расчет, поскольку из одной машины начало вытекать топливо.





Позавчера еще одна Toyota (на этот раз Camry) также стала участником ДТП, столкнувшись с KIA Sorento.

