Toyota Surf перевернулся 5 раз после удара машины, выехавшей на встречную полосу


Фото vk.com/avtospas54rus
Фото vk.com/avtospas54rus


Вчера вечером в Пашино произошло ДТП, в результате которого автомобильToyota Surf перевернулся несколько раз и упал в кювет.


Столкновение произошло на ул. Донецкая, передает служба «Автоспас Новосибирск». Toyota Surf двигался со стороны ул. Флотская, а Subaru Impreza — со стороны ул. Магистральная. По невыясненным обстоятельствам Subaru выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Toyota.


Фото vk.com/avtospas54rus
Фото vk.com/avtospas54rus


Удар пришелся на заднее левое колесо, в результате чего Toyota Surf несколько раз перевернулся и вылетел на обочину, едва не врезавшись в газовое оборудование. По словам водителя, его «крутануло пять раз». Subaru также оказался на обочине, но остался на колесах. 


Фото vk.com/avtospas54rus
Фото vk.com/avtospas54rus


Обе машины оказались повреждены, хотя обошлось без жертв. На место аварии был вызван пожарный расчет, поскольку из одной машины начало вытекать топливо.


Позавчера еще одна Toyota (на этот раз Camry) также стала участником ДТП, столкнувшись с KIA Sorento.

Стас Соколов
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 17828
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено