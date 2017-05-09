Новосибирцы зажгли у монумента Славы тысячи свечей


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Вчера поздно вечером в парке у монумента Славы войнам-сибирякам прошла акция «Свеча памяти», в которой приняли участие несколько тысяч человек.


«Свеча памяти» — международная акция, которая проводится с 2009 года. Ее участники собираются дважды — накануне 22 июня (Дня памяти и скорби) и перед Днем Победы 9 Мая.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Среди собравшихся вчера в сквере перед монументом были как простые новосибирцы, так и первые лица города.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Большинство пришли с небольшими свечками. Акция началась с минуты молчания, после которой участники возложили цветы к Вечному огню и расставили вокруг зажженные свечи.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


В этом году, кстати, акция «Свеча памяти» была посвящена не только Дню Победы, но и 50-летию монумента Славы воинов-сибиряков. Сооружение мемориала именно в таком виде было целиком инициативой местных властей, поскольку столичное руководство предложенный проект не утвердило.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Позавчера здесь же, на монументе Славы, появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.

Стас Соколов
Фото Густаво Зырянова

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