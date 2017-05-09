Новосибирцы зажгли у монумента Славы тысячи свечей





Фото Густаво Зырянова





Вчера поздно вечером в парке у монумента Славы войнам-сибирякам прошла акция «Свеча памяти», в которой приняли участие несколько тысяч человек.







«Свеча памяти» — международная акция, которая проводится с 2009 года. Ее участники собираются дважды — накануне 22 июня (Дня памяти и скорби) и перед Днем Победы 9 Мая.







Фото Густаво Зырянова





Среди собравшихся вчера в сквере перед монументом были как простые новосибирцы, так и первые лица города.







Фото Густаво Зырянова





Большинство пришли с небольшими свечками. Акция началась с минуты молчания, после которой участники возложили цветы к Вечному огню и расставили вокруг зажженные свечи.







Фото Густаво Зырянова





В этом году, кстати, акция «Свеча памяти» была посвящена не только Дню Победы, но и 50-летию монумента Славы воинов-сибиряков. Сооружение мемориала именно в таком виде было целиком инициативой местных властей, поскольку столичное руководство предложенный проект не утвердило.







Фото Густаво Зырянова





Позавчера здесь же, на монументе Славы, появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.

