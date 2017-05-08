В День Победы в метро пустят дополнительные поезда и украсят их флагами

9 мая поезда метро будут украшены флагами и наклейками
9 мая поезда метро будут украшены флагами и наклейками

Поезда новосибирского метрополитена в День Победы украсят праздничной символикой.


«Новосибирский метрополитен, как и вся страна, отмечает День Победы. Вагоны в День Победы будут украшены флажками и наклейками. Машинисты будут одеты в парадную форму с георгиевскими ленточками на груди», — рассказали в новосибирском метрополитене. — Над кассовыми окнами на станциях горожане смогут увидеть слайд-программы, посвященные Великой Отечественной войне.


Также 9 мая метрополитен решил выпустить на линию дополнительные поезда, чтобы «новосибирцы не испытывали никаких неудобств». Однако, насколько сократится интервал движения, в метро не уточнили.


Из-за праздничных мероприятий в центре города 9 мая с 8:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00 будет закрыта станция «Площадь Ленина», добавили в метрополитене.


Город активно готовится к завтрашнему празднику. Сегодня ночью прохожие заметили световые эффекты на монументе Славы.


Во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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