Тысячи велосипедистов поехали по перекрытым улицам Новосибирска

В Новосибирске стартовал традиционный велопробег «Километры Победы»
В Новосибирске стартовал традиционный велопробег «Километры Победы»


Вечером 8 мая с пл. Пименова в Новосибирске стартовал самый массовый велопробег года «Километры Победы» — тысячи велосипедистов проедут по временно перекрытым магистралям к пл. Ленина.


Велопробег стартовал около 18:20 с пл. Пименова у ГПНТБ — на заезд, по подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, собралось порядка 4 тыс. велосипедистов. До пробега на площадке играла группа He called her Jen, к финишу организаторы обещают на пл. Ленина также музыкальную программу — на сцене выступят OFB (Offbeat Orchestra).


По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пл. Пименова собрались порядка 4 тыс. велосипедистов
По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пл. Пименова собрались порядка 4 тыс. велосипедистов


В этом году маршрут пробега проходит от пл. Пименова по Октябрьскому мосту, ул. Ватутина до монумента Славы, далее — по Димитровскому мосту к пл. Ленина. Как и на всех предыдущих «Километрах Победы», колонну велосипедистов сопровождают экипажи ГИБДД, временно перекрывающие магистрали для массового велодвижения. После того, как велосипедисты проезжают — проезжая часть снова открывается для автомобилей.


Колонна велосипедистов проедет от ГПНТБ до монумента Славы через Октябрьский мост, а потом вернется по Димитровскому мосту на пл. Ленина
Колонна велосипедистов проедет от ГПНТБ до монумента Славы через Октябрьский мост, а потом вернется по Димитровскому мосту на пл. Ленина


«Буря помешает несколько баннеров разместить, а в целом на велопробеге не отразится. Может быть, не так комфортно [будет ехать]. Но влажная погода доставляет больше неприятностей. В прошлом году шел мокрый снег, дождь — было 1,5 тыс. участников. Мы ждем в этом году 4–5 тыс. участников. Это чуть больше, чем в 2015 году, тогда было 3500», — рассказал организатор, руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.


Толпа велосипедистов попала на веб-камеру, установленную на пл. Пименова
Толпа велосипедистов попала на веб-камеру, установленную на пл. Пименова


Колонна велосипедистов на Октябрьском мосту
Колонна велосипедистов на Октябрьском мосту


Сегодняшний велопробег «Километры Победы» стал уже 6-м. В прошлом году он прошел по тому же маршруту, но из-за снежной погоды был менее массовым, чем обычно.  

Мария Морсина
Фото автора (1–3, 5), скриншот веб-камеры «Электронного города» camera.2090000.ru (4)

Прочтений: 4576
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено