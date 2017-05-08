Тысячи велосипедистов поехали по перекрытым улицам Новосибирска

В Новосибирске стартовал традиционный велопробег «Километры Победы»





Вечером 8 мая с пл. Пименова в Новосибирске стартовал самый массовый велопробег года «Километры Победы» — тысячи велосипедистов проедут по временно перекрытым магистралям к пл. Ленина.





Велопробег стартовал около 18:20 с пл. Пименова у ГПНТБ — на заезд, по подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, собралось порядка 4 тыс. велосипедистов. До пробега на площадке играла группа He called her Jen, к финишу организаторы обещают на пл. Ленина также музыкальную программу — на сцене выступят OFB (Offbeat Orchestra).







По подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на пл. Пименова собрались порядка 4 тыс. велосипедистов





В этом году маршрут пробега проходит от пл. Пименова по Октябрьскому мосту, ул. Ватутина до монумента Славы, далее — по Димитровскому мосту к пл. Ленина. Как и на всех предыдущих «Километрах Победы», колонну велосипедистов сопровождают экипажи ГИБДД, временно перекрывающие магистрали для массового велодвижения. После того, как велосипедисты проезжают — проезжая часть снова открывается для автомобилей.







Колонна велосипедистов проедет от ГПНТБ до монумента Славы через Октябрьский мост, а потом вернется по Димитровскому мосту на пл. Ленина





«Буря помешает несколько баннеров разместить, а в целом на велопробеге не отразится. Может быть, не так комфортно [будет ехать]. Но влажная погода доставляет больше неприятностей. В прошлом году шел мокрый снег, дождь — было 1,5 тыс. участников. Мы ждем в этом году 4–5 тыс. участников. Это чуть больше, чем в 2015 году, тогда было 3500», — рассказал организатор, руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.





Толпа велосипедистов попала на веб-камеру, установленную на пл. Пименова





Колонна велосипедистов на Октябрьском мосту





Сегодняшний велопробег «Километры Победы» стал уже 6-м. В прошлом году он прошел по тому же маршруту, но из-за снежной погоды был менее массовым, чем обычно.