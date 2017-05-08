В аэропорт «Толмачёво» привезли скульптуру «Авиаторы»

В аэропорту «Толмачёво» открыли новую скульптурную композицию

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» торжественно открыли скульптурную композицию «Авиаторы».







«Создана и установлена к 72-й годовщине Победы в память об авиаторах Великой Отечественной войны», — уточнили в пресс-службе аэропорта «Толмачёво».





Открытие состоялось 8 мая. Скульптурная композиция состоит из двух бронзовых фигур — летчика и техника, установленных на постаменте. Авторы — скульптор Александр Крутиков, член Союза художников СССР и России, заслуженный художник России; Виктор Троценко, Роман Троценко.







Скульптура «Авиаторы» в «Толмачёво»

В торжественном открытии приняли участие губернатор Владимир Городецкий, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, сопредседатель областного оргкомитета «Победа» Дмитрий Бакуров, исполняющий обязанности начальника ЗС МТУ Росавиации Вячеслав Сороговец, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.







Это не первая скульптура, установленная в новосибирском аэропорту. В 2010 году совладелец «Толмачёво» установил здесь грандиозную скульптуру Ермака.