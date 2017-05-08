Предприниматель попросил посетителей парка вести себя прилично в масках Путина и Трампа

Посетители «Березовой рощи» в масках

В парке «Березовая роща» появилось новое развлечение для посетителей — им предлагают сфотографироваться в масках известных политиков, но просят вести себя прилично.







Как рассказал предприниматель Вадим Масляков, маски, в которых он предлагает сфотографироваться посетителям «Березовой рощи», — ручная работа. Всего в арсенале около 19 масок, которые сделали за год. По его словам, популярностью пользуются прежде всего маски политиков. Кроме того, есть персонажи известных фильмов и герои мультиков.







«Людям нравятся Трамп, Путин, Лукашенко. То есть политики, потому что сейчас политическая сфера, как говорится, напряжена. Люди делают инсталляции — садятся на пеньки, обнимают как-то друг друга за плечо, — рассказал о первых днях работы предприниматель. — Политические темы не обыгрывают. Мы сами не разрешаем, сразу обговариваем такие моменты. Грубо говоря, допустим, человек надел маску Трампа, на корточки встал, а Путин сверху залез. Мы такого стараемся не делать».







Однако, как заметил Масляков, написанного свода правил для посетителей пока нет, так же, как и прецедентов подобного поведения среди них. В ближайших планах, отметил предприниматель, сделать маски еще нескольких политиков, например Ангелы Меркель.





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