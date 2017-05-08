В стоквартирном доме показали изогнутую картину новосибирского художника

В стоквартирном доме открылась выставка новосибирского художника-фронтовика
В стоквартирном доме открылась выставка новосибирского художника-фронтовика


На первом этаже жилого дома на ул. Сибревкома,1 открылась выставка новосибирского художника Вениамина Чебанова — среди прочих картин на военную тему здесь представлена диорама 10 на 2,7 метров.


Диорама «Сибирская добровольческая»
Диорама «Сибирская добровольческая»


Художник Вениамин Чебанов
Художник Вениамин Чебанов


Выставка разместилась в только что созданной галерее «Городские выставочные залы» и целиком посвящена военной теме. Автор работ — художник-фронтовик Вениамин Чебанов, который родился в 1925 году, сейчас ему уже 92 года.


Картина «Ветеран войны»
Картина «Ветеран войны»


На выставке, которая носит название «Сибирская добровольческая», представлены десятки работ, на которых показана Великая Отечественная война в самых разных ее проявлениях — от проводов и батальных сцен до возвращения солдат домой.


В зале галереи
В зале галереи


В открытии приняли участие первые лица города и области. Так мэр Анатолий Локоть признался: он не ожидал, что из этого помещения, находившегося не в лучшем состоянии, можно сделать настоящую картинную галерею. А Герой Советского Союза,  участник Курской битвы Дмитрий Бакуров сказал, что картины Чебанова заставили его прослезиться, потому что «это именно та война, какой он ее помнит».


Герой Советского Союза, участник Курской битвы Дмитрий Бакуров
Герой Советского Союза, участник Курской битвы Дмитрий Бакуров


Сам художник лишь поблагодарил горожан за то, что ему была предоставлена возможность показать свои работы широкой публике именно в Новосибирске.


Выставка будет работать с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника.


В зале галереи
В зале галереи


Сегодня также на монументе Славы в Новосибирске появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.


Во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Стас Соколов
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