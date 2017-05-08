Ураган сносит дорожные знаки и деревья в городе

В Новосибирске начался ураган
В Новосибирске начался ураган

В Новосибирске резко усилился ветер — на улицах падают дорожные знаки и срываются вывески.


МЧС предупреждает об усилении ветра
МЧС предупреждает об усилении ветра


Сегодня утром ГУ МЧС России начало рассылку сообщений по номерам мобильных телефонов с предупреждением об усилении ветра до 13–18 м/с, местами до 23–28 м/с.


Небо на ул. Дуси Ковальчук стало серо-коричневым из-за поднявшейся пыли
Небо на ул. Дуси Ковальчук стало серо-коричневым из-за поднявшейся пыли


Буря на ул. Большой
Буря на ул. Большой


Читатели НГС.НОВОСТИ уже начали отправлять в редакцию фото разрушений от ветра. Например, в Колыванском районе, по информации читательницы, ветер повалил столбы электропередачи и сломал заборы.


На ул. Римского-Корсакова порывом ветра повалило тополь
На ул. Римского-Корсакова порывом ветра повалило тополь


«В 11:30 возле дома № 16 по ул. Римского-Корсакова порывом ветра повалило тополь, который при падении погнул штанги дорожных знаков, оборвал провода уличного освещения и полностью перегородил проезжую часть, а также чуть не оборвал провода высоковольтной ЛЭП», — сообщил читатель НГС.


Буря в центре Новосибирска
Буря в центре Новосибирска


В соцсетях новосибирцы сообщают о том, что у аптеки на пл. Станиславского сносит вывеску. А на ул. Выборной из-за ветра упал дорожный знак.


Пыльная буря в районе универмага «Калининский»
Пыльная буря в районе универмага «Калининский»
Пыль в Новосибирске 8 мая
Пыль в Новосибирске 8 мая


На левом берегу все летает: мусор, кусочки кровли... У соседнего дома оторвалась вентиляционная труба. Правого берега почти не видно
На левом берегу все летает: мусор, кусочки кровли... У соседнего дома оторвалась вентиляционная труба. Правого берега почти не видно
Ул. Ленинградская, 141. Из квартиры на пятом этаже выпало окно из-за сильного ветра
Ул. Ленинградская, 141. Из квартиры на пятом этаже выпало окно из-за сильного ветра


«Вид с Выборной в сторону Первомайки, Академгородка, левее от центра должен быть Краснообск. А по центру обычно видна Обь», — сообщают читатели
«Вид с Выборной в сторону Первомайки, Академгородка, левее от центра должен быть Краснообск. А по центру обычно видна Обь», — сообщают читатели


Пылевая буря на трассе в сторону Колывани
Пылевая буря на трассе в сторону Колывани


На остановке «Восход» ветер вырвал остановку
На остановке «Восход» ветер вырвал остановку
Последствия урагана в Новосибирске


На Дачном шоссе от ветра упало дерево поперек дороги, остановив движение в обе стороны
На Дачном шоссе от ветра упало дерево поперек дороги, остановив движение в обе стороны


Ул. Зорге, 129/1 во время сильного ветра


Ул. Римского-Корсакова, переход к Лицею информационных технологий
Ул. Римского-Корсакова, переход к Лицею информационных технологий


Песчаная буря в Марусино
Песчаная буря в Марусино
Ураган на ул. Выборной


Станция метро «Золотая нива». «Майский ветерок шаловливо трепал киоски в Нске. А могло и людей накрыть возле входа в метро», — пишет читатель
Станция метро «Золотая нива». «Майский ветерок шаловливо трепал киоски в Нске. А могло и людей накрыть возле входа в метро», — пишет читатель


Новосибирская область, Мошковский район, поселок Широкий яр. «Прилетают вот такие бревна с тополей. А администрация Широкоярского сельсовета бездействует на обращения жителей снести тополя, которые в высоту достигают метров 30–40. И сейчас, когда на улице такой ветер, страшно находиться дома», — пишут читатели
Новосибирская область, Мошковский район, поселок Широкий яр. «Прилетают вот такие бревна с тополей. А администрация Широкоярского сельсовета бездействует на обращения жителей снести тополя, которые в высоту достигают метров 30–40. И сейчас, когда на улице такой ветер, страшно находиться дома», — пишут читатели


В поселке «Гвардейский» на дорогу упало дерево
В поселке «Гвардейский» на дорогу упало дерево


Остановка после ветра на МЖК «Восточный»
Остановка после ветра на МЖК «Восточный»


Упавшее дерево на ул. Кирова
Упавшее дерево на ул. Кирова


Ул. Сибирская, 51. С лоджии сорвало лист металла


Ураган сломал дерево на монументе Славы
Ураган сломал дерево на монументе Славы


На пересечении ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали упал знак пешеходного перехода
На пересечении ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали упал знак пешеходного перехода


Пр. Дзержинского, 34/2. Сорвало кровлю
Пр. Дзержинского, 34/2. Сорвало кровлю


«На ГЭС тоже пыльно. Но фотки не передают момент», — написал один из читателей
«На ГЭС тоже пыльно. Но фотки не передают момент», — написал один из читателей


Вид на город с острова Кудряш
Вид на город с острова Кудряш


Жители Бердска сообщают, что их город тоже в пыли
Жители Бердска сообщают, что их город тоже в пыли


Из-за ветра упало дерево на ул. Весенней
Из-за ветра упало дерево на ул. Весенней


Ветер сорвал крышу здания на СТО
Ветер сорвал крышу здания на СТО
Последствия урагана в Новосибирске
Последствия урагана в Новосибирске


По данным официального сайта Западно-Сибирского УГМС, на День Победы погода в Новосибирске будет более благоприятной, но прохладной: днем столбик термометра поднимется до 8...10 градусов тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с. При этом порывы ветра будут слабее — местами до 20 м/с (в прогнозе на сегодня, 8 мая, порывы ветра оценивались в 23-28 м/с).


Напомним, 6 мая сильный ветер даже снес крышу продуктового магазина на ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе.


Присылайте ваши фотографии и видео последствий урагана в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова (1), скрин с мобильного телефона (2), Александры Зенковой (3), Марии Морсиной (4), Густаво Зырянова (6), Кирилла Шматкова (9), предоставлены читателями НГС (5, 7, 8, 10–24, 2730), Алексея Кошлякова (25), Юлии Шипициной (26)

Видео читателей НГС

Прочтений: 47740
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (280)280
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено