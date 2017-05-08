Ураган сносит дорожные знаки и деревья в городе

В Новосибирске резко усилился ветер — на улицах падают дорожные знаки и срываются вывески.
Сегодня утром ГУ МЧС России начало рассылку сообщений по номерам мобильных телефонов с предупреждением об усилении ветра до 13–18 м/с, местами до 23–28 м/с.
Читатели НГС.НОВОСТИ уже начали отправлять в редакцию фото разрушений от ветра. Например, в Колыванском районе, по информации читательницы, ветер повалил столбы электропередачи и сломал заборы.
«В 11:30 возле дома № 16 по ул. Римского-Корсакова порывом ветра повалило тополь, который при падении погнул штанги дорожных знаков, оборвал провода уличного освещения и полностью перегородил проезжую часть, а также чуть не оборвал провода высоковольтной ЛЭП», — сообщил читатель НГС.
В соцсетях новосибирцы сообщают о том, что у аптеки на пл. Станиславского сносит вывеску. А на ул. Выборной из-за ветра упал дорожный знак.
По данным официального сайта Западно-Сибирского УГМС, на День Победы погода в Новосибирске будет более благоприятной, но прохладной: днем столбик термометра поднимется до 8...10 градусов тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с. При этом порывы ветра будут слабее — местами до 20 м/с (в прогнозе на сегодня, 8 мая, порывы ветра оценивались в 23-28 м/с).