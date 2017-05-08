Ураган сносит дорожные знаки и деревья в городе

В Новосибирске начался ураган

В Новосибирске резко усилился ветер — на улицах падают дорожные знаки и срываются вывески.







МЧС предупреждает об усилении ветра





Сегодня утром ГУ МЧС России начало рассылку сообщений по номерам мобильных телефонов с предупреждением об усилении ветра до 13–18 м/с, местами до 23–28 м/с.







Небо на ул. Дуси Ковальчук стало серо-коричневым из-за поднявшейся пыли





Буря на ул. Большой





Читатели НГС.НОВОСТИ уже начали отправлять в редакцию фото разрушений от ветра. Например, в Колыванском районе, по информации читательницы, ветер повалил столбы электропередачи и сломал заборы.







На ул. Римского-Корсакова порывом ветра повалило тополь





«В 11:30 возле дома № 16 по ул. Римского-Корсакова порывом ветра повалило тополь, который при падении погнул штанги дорожных знаков, оборвал провода уличного освещения и полностью перегородил проезжую часть, а также чуть не оборвал провода высоковольтной ЛЭП», — сообщил читатель НГС.





Буря в центре Новосибирска





В соцсетях новосибирцы сообщают о том, что у аптеки на пл. Станиславского сносит вывеску. А на ул. Выборной из-за ветра упал дорожный знак.







Пыльная буря в районе универмага «Калининский»

Пыль в Новосибирске 8 мая





На левом берегу все летает: мусор, кусочки кровли... У соседнего дома оторвалась вентиляционная труба. Правого берега почти не видно

Ул. Ленинградская, 141. Из квартиры на пятом этаже выпало окно из-за сильного ветра





«Вид с Выборной в сторону Первомайки, Академгородка, левее от центра должен быть Краснообск. А по центру обычно видна Обь», — сообщают читатели





Пылевая буря на трассе в сторону Колывани





На остановке «Восход» ветер вырвал остановку

Последствия урагана в Новосибирске





На Дачном шоссе от ветра упало дерево поперек дороги, остановив движение в обе стороны





Ул. Зорге, 129/1 во время сильного ветра







Ул. Римского-Корсакова, переход к Лицею информационных технологий





Песчаная буря в Марусино

Ураган на ул. Выборной





Станция метро «Золотая нива». «Майский ветерок шаловливо трепал киоски в Нске. А могло и людей накрыть возле входа в метро», — пишет читатель





Новосибирская область, Мошковский район, поселок Широкий яр. «Прилетают вот такие бревна с тополей. А администрация Широкоярского сельсовета бездействует на обращения жителей снести тополя, которые в высоту достигают метров 30–40. И сейчас, когда на улице такой ветер, страшно находиться дома», — пишут читатели





В поселке «Гвардейский» на дорогу упало дерево





Остановка после ветра на МЖК «Восточный»





Упавшее дерево на ул. Кирова





Ул. Сибирская, 51. С лоджии сорвало лист металла





Ураган сломал дерево на монументе Славы





На пересечении ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали упал знак пешеходного перехода





Пр. Дзержинского, 34/2. Сорвало кровлю





«На ГЭС тоже пыльно. Но фотки не передают момент», — написал один из читателей





Вид на город с острова Кудряш





Жители Бердска сообщают, что их город тоже в пыли





Из-за ветра упало дерево на ул. Весенней





Ветер сорвал крышу здания на СТО

Последствия урагана в Новосибирске





По данным официального сайта Западно-Сибирского УГМС, на День Победы погода в Новосибирске будет более благоприятной, но прохладной: днем столбик термометра поднимется до 8...10 градусов тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с. При этом порывы ветра будут слабее — местами до 20 м/с (в прогнозе на сегодня, 8 мая, порывы ветра оценивались в 23-28 м/с).





Напомним, 6 мая сильный ветер даже снес крышу продуктового магазина на ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе.







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