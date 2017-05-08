Мужчина убил товарища и продолжил пить рядом с трупом

Мужчина несколько раз ударил товарища топором и продолжил застолье

В Новосибирской области мужчина зарубил топором своего знакомого, после чего продолжил застолье вместе с другим товарищем.







Убийство произошло 5 мая в селе Верх-Балта Мошковского района. По информации Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, поздно вечером во время застолья 54-летний мужчина оскорбил своего 44-летнего соседа. После чего тот сходил к себе домой за топором, чтобы отомстить обидчику.





Вернувшись, он несколько раз ударил его топором по голове и туловищу. После убийства мужчина продолжил застолье с другим знакомым, затем они оба уснули в той же комнате, где лежал труп.







«Утром 6 мая 2017 года в указанный дом пришла местная жительница. Увидев тело потерпевшего и двух спящих мужчин, она сообщила об этом в органы правопорядка», — рассказали следователи.







Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации следователей, ранее обвиняемый был судим за изнасилование.







Топор нередко становится доступным орудием убийства после застолий, когда преступления происходят даже без злого умысла.