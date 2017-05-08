Мужчина убил товарища и продолжил пить рядом с трупом
В Новосибирской области мужчина зарубил топором своего знакомого, после чего продолжил застолье вместе с другим товарищем.
Убийство произошло 5 мая в селе Верх-Балта Мошковского района. По информации Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, поздно вечером во время застолья 54-летний мужчина оскорбил своего 44-летнего соседа. После чего тот сходил к себе домой за топором, чтобы отомстить обидчику.
Вернувшись, он несколько раз ударил его топором по голове и туловищу. После убийства мужчина продолжил застолье с другим знакомым, затем они оба уснули в той же комнате, где лежал труп.
«Утром 6 мая 2017 года в указанный дом пришла местная жительница. Увидев тело потерпевшего и двух спящих мужчин, она сообщила об этом в органы правопорядка», — рассказали следователи.
Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации следователей, ранее обвиняемый был судим за изнасилование.
Топор нередко становится доступным орудием убийства после застолий, когда преступления происходят даже без злого умысла.
Анна Богданова
Фото natasaadzic (Essentials/iStock)