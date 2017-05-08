На стенах монумента Славы сделали проекцию Вечного огня и старых фотографий (фото)

Фотографии появились на стенах монумента Славы

Ко Дню Победы на монументе Славы в Новосибирске появилось световое изображение Вечного огня и фотографий фронтовиков.







Фото световых эффектов, сделанное сегодня ночью, прислал в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ. Перед монументом стоит несколько установок, отражающих свет на стены, где отображаются имена героев войны. Также на стенах появились черно-белые фотографии и имитация Вечного огня.







Напомним, сегодня в 22:00 на монументе Славы пройдет традиционная патриотическая акция «Свеча памяти». В прошлом году в акции приняли участие больше 3 тыс. новосибирцев, которые зажгли свечи в память о погибших на войне.







Проекция Вечного огня на монументе Славы





Ранее организаторы сообщили, что ожидают не менее 5 тыс. людей со свечами — среди них обещают быть мэр и губернатор. В этом году акция посвящена не только Дню Победы, но и 50-летию монумента Славы, поэтому зрителям пообещали показать уникальную хронику создания памятника.







Районные акции «Свеча памяти» пройдут в 21:00 у стелы, посвященной трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941–1943 годах (ул. Восход) и на Аллее памяти (ул. Русская).





Во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».