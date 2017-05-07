Музыкант из Новосибирска спел военные песни у Белого дома в Вашингтоне

Певец и музыкант, выпускник Новосибирской консерватории им. Глинки Артем Старченко принял участие в акции «Бессмертный полк» в столице США — Вашингтоне.





Артем Старченко участвует в шествии «Бессмертный полк» в Вашингтоне





Акция «Бессмертный полк» прошла в Вашингтоне 6 мая, сообщает посольство России в США на своей странице в Facebook. По данным РИА Новости, в акции приняли участие более 100 человек.







Одним из участников шествия стал выпускник Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, баянист и экс-руководитель ансамбля «Белые росы» Артем Старченко. Он вместе с участниками шествия прошел от Белого дома до мемориала Второй мировой войны. Собравшиеся исполняли песни о войне: «Катюшу», «Смуглянку», «Нам нужна одна победа», «Ехал я из Берлина», «День Победы», Артем аккомпанировал на баяне.











Справка: Артем Старченко окончил факультет народных инструментов в НГК им. М.И. Глинки, с 2001 по 2012 годы был руководителем и баянистом в новосибирском ВИА «Белые росы», баянистом в ансамбле «Мадера», концертмейстером в центре «Содружество» и школе «Лель» (страница Артема Старченко в сосети «Вконтакте»).







В Новосибирске акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая. А пока новосибирцы делятся с НГС.НОВОСТИ фотографиями своих родственников-ветеранов и вспоминают удивительные истории их подвигов.







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