Музыкант из Новосибирска спел военные песни у Белого дома в Вашингтоне

Певец и музыкант, выпускник Новосибирской консерватории им. Глинки Артем Старченко принял участие в акции «Бессмертный полк» в столице США — Вашингтоне.


Артем Старченко участвует в шествии «Бессмертный полк» в Вашингтоне
Артем Старченко участвует в шествии «Бессмертный полк» в Вашингтоне


Акция «Бессмертный полк» прошла в Вашингтоне 6 мая, сообщает посольство России в США на своей странице в Facebook. По данным РИА Новости, в акции приняли участие более 100 человек.


Одним из участников шествия стал выпускник Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, баянист и экс-руководитель ансамбля «Белые росы» Артем Старченко. Он вместе с участниками шествия прошел от Белого дома до мемориала Второй мировой войны. Собравшиеся исполняли песни о войне: «Катюшу», «Смуглянку», «Нам нужна одна победа», «Ехал я из Берлина», «День Победы», Артем аккомпанировал на баяне.



Справка: Артем Старченко окончил факультет народных инструментов в НГК им. М.И. Глинки, с 2001 по 2012 годы был руководителем и баянистом в новосибирском ВИА «Белые росы», баянистом в ансамбле «Мадера», концертмейстером в центре «Содружество» и школе «Лель» (страница Артема Старченко в сосети «Вконтакте»).


В Новосибирске акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая. А пока новосибирцы делятся с НГС.НОВОСТИ фотографиями своих родственников-ветеранов и вспоминают удивительные истории их подвигов.


Во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Ксения Евдокимова

Фото Алексея Агарышева, РИА Новости

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