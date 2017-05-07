Под Новосибирском колесит ретромашина с баянистом и сопровождением ГИБДД

Артисты пели песни «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы»
Артисты пели песни «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы»

Днем 7 мая жители Новосибирской области заметили на улицах ретромашину со знаменами и людьми в военной форме, распевавшими песни.


Такую машину читатель НГС.НОВОСТИ заметил сегодня около 14 часов в поселке Ордынское. «К автовокзалу по Ордынскому проспекту ехала машина в сопровождении ГАИ. К автовокзалу подъехала, там на площади поиграли, люди вышли: хлопали, танцевали. [Артисты] песни попели и дальше поехали», — описал увиденное читатель.


Судя по видео, в машине несколько мужчин и женщин в военной форме, один из мужчин играет на баяне. По словам читателя НГС.НОВОСТИ, артисты пели песни «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».



В преддверии Дня Победы по Новосибирску начали ездить тюнингованные к празднику машины. Например, в левобережной части города заметили тюнингованную под танк «Оку», а на Бердском шоссе — «Тойоту» с муляжом пусковой установки системы залпового огня «катюша». Вчера по Новосибирску проехала настоящая военная техника — военные репетировали праздничный парад Победы на пл. Ленина.


Во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео читателя НГС 

Прочтений: 3148
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено