Под Новосибирском колесит ретромашина с баянистом и сопровождением ГИБДД

Артисты пели песни «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы»

Днем 7 мая жители Новосибирской области заметили на улицах ретромашину со знаменами и людьми в военной форме, распевавшими песни.





Такую машину читатель НГС.НОВОСТИ заметил сегодня около 14 часов в поселке Ордынское. «К автовокзалу по Ордынскому проспекту ехала машина в сопровождении ГАИ. К автовокзалу подъехала, там на площади поиграли, люди вышли: хлопали, танцевали. [Артисты] песни попели и дальше поехали», — описал увиденное читатель.







Судя по видео, в машине несколько мужчин и женщин в военной форме, один из мужчин играет на баяне. По словам читателя НГС.НОВОСТИ, артисты пели песни «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».











В преддверии Дня Победы по Новосибирску начали ездить тюнингованные к празднику машины. Например, в левобережной части города заметили тюнингованную под танк «Оку», а на Бердском шоссе — «Тойоту» с муляжом пусковой установки системы залпового огня «катюша». Вчера по Новосибирску проехала настоящая военная техника — военные репетировали праздничный парад Победы на пл. Ленина.







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