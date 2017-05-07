«КИА» разнесла половину «Тойоты» на Мочищенском шоссе

На повороте столкнулись попутные Ford Fusion, Toyota Camry и KIA Sorento

Утром 7 мая кроссовер «КИА» смял «Тойоту» на 1-м Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска.





Авария случилась в 9:40. «Ford Fusion, Toyota Camry и KIA Sorento двигались по Мочищенскому шоссе со стороны ул. Жуковского. На развороте у автомойки "Метро" остановился "Форд", за ним остановилась "Тойота", а "КИА" остановиться не успела, так как водитель отвлекся», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель «КИА» врезался в «Тойоту», отчего она отлетела в «Форд».







У «КИА» сильно разбита передняя часть с левой стороны





Из-за аварии у кроссовера «КИА» оказалась сильно разбита передняя часть с левой стороны, у «Тойоты» сильно повреждена задняя часть и вывернуто заднее левое колесо. У «Форда» оказалась повреждена задняя часть слева. В аварии никто не пострадал, добавили в «Автоспасе».





У «Тойоты» сильно повреждена задняя часть и вывернуто колесо





У «Форда» повреждена задняя часть слева





Не всегда аварии на перекрестках заканчиваются так удачно для пассажиров и водителей машин. Недавно в столкновении «Жигулей» и грузовика «Исудзу» на перекрестке в Первомайском районе пострадали два человека.