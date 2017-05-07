«КИА» разнесла половину «Тойоты» на Мочищенском шоссе

На повороте столкнулись попутные Ford Fusion, Toyota Camry и KIA Sorento
На повороте столкнулись попутные Ford Fusion, Toyota Camry и KIA Sorento

Утром 7 мая кроссовер «КИА» смял «Тойоту» на 1-м Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска.


Авария случилась в 9:40. «Ford Fusion, Toyota Camry и KIA Sorento двигались по Мочищенскому шоссе со стороны ул. Жуковского. На развороте у автомойки "Метро" остановился "Форд", за ним остановилась "Тойота", а "КИА" остановиться не успела, так как водитель отвлекся», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «КИА» врезался в «Тойоту», отчего она отлетела в «Форд».


У «КИА» сильно разбита передняя часть с левой стороны
У «КИА» сильно разбита передняя часть с левой стороны


Из-за аварии у кроссовера «КИА» оказалась сильно разбита передняя часть с левой стороны, у «Тойоты» сильно повреждена задняя часть и вывернуто заднее левое колесо. У «Форда» оказалась повреждена задняя часть слева. В аварии никто не пострадал, добавили в «Автоспасе».


У «Тойоты» сильно повреждена задняя часть и вывернуто колесо
У «Тойоты» сильно повреждена задняя часть и вывернуто колесо


У «Форда» повреждена задняя часть слева
У «Форда» повреждена задняя часть слева


Не всегда аварии на перекрестках заканчиваются так удачно для пассажиров и водителей машин. Недавно в столкновении «Жигулей» и грузовика «Исудзу» на перекрестке в Первомайском районе пострадали два человека.

Ксения Евдокимова

Фото vk.com/avtospas54rus

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