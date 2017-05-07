Число покусанных клещами новосибирцев за неделю выросло втрое

За последнюю неделю клещи покусали 1291 жителя Новосибирской области
За последнюю неделю клещи покусали 1291 жителя Новосибирской области

В Новосибирской области с начала сезона клещи покусали почти 2 тыс. человек, больше всего в городе — в Ленинском, Советском, Дзержинском, Первомайском районах.


«За текущий период 2017 года зарегистрировано 1914 покуса клещом, в том числе за 18 неделю 1291 покус, что ниже среднемноголетнего уровня на 17,6 %», — сообщили 7 мая в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.


При этом на прошлой неделе в ведомстве сообщали, что с начала сезона клещи покусали 623 человека.


Больше всего людей покусали в Искитимском, Тогучинском, Ордынском, Сузунском Новосибирском районах области, в Бердске и в Ленинском, Советском, Дзержинском, Первомайском районах Новосибирска.


Специалисты в лабораториях проверили 831 клеща на вирус энцефалита, причем вирус обнаружили в 25 клещах. 781 клещ был изучен на наличие возбудителя клещевого боррелиоза — 315 из них оказались заражены. Еще 138 клещей проверены на моноцитарный эрлихиоз (положительных находок — 5) и 138 клещей — на наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (5 положительных результатов).


«Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ксения Евдокимова
Фото Павла Лисицына, РИА Новости

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