Кроссовер загорелся на заполненной парковке в новом микрорайоне

Автовладельцы пытались потушить огонь сами
Автовладельцы пытались потушить огонь сами

Утром 7 мая на парковке в микрорайоне «Европейский Берег» в Новосибирске загорелся кроссовер — до приезда пожарных его тушили соседи. 


«7 мая около 9:00 на территории микрорайона "Европейский Берег" вспыхнул огонь под капотом припаркованного автомобиля — кроссовера темного цвета. Люди начали пытаться тушить огонь самостоятельно, отгонять припаркованные рядом автомобили», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица пожара.


Она отметила, что одна женщина скинула вниз ключи от свой машины и попросила отогнать ее подальше от загоревшегося авто.


По словам девушки, соседям удалось «сбить пламя» с помощью ведер с водой и огнетушителей. «Приехавшая на место пожарная машина окончательно залила все водой и к 10:00 все разъехались», — добавила очевидица.



Судя по видео, пожар возник под капотом у черного кроссовера Toyota RAV4, стоящего на заполненной парковке у домов.


Не всегда машины, припаркованные возле вдруг загоревшегося соседа, остаются в целости и сохранности. Недавно в Горском микрорайоне загорелся припаркованный внедорожник Lexus — пламя охватило рядом стоящие «Жигули».

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео youtube.com, канал nogakota

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