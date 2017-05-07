Кроссовер загорелся на заполненной парковке в новом микрорайоне

Автовладельцы пытались потушить огонь сами

Утром 7 мая на парковке в микрорайоне «Европейский Берег» в Новосибирске загорелся кроссовер — до приезда пожарных его тушили соседи.





«7 мая около 9:00 на территории микрорайона "Европейский Берег" вспыхнул огонь под капотом припаркованного автомобиля — кроссовера темного цвета. Люди начали пытаться тушить огонь самостоятельно, отгонять припаркованные рядом автомобили», — рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица пожара.





Она отметила, что одна женщина скинула вниз ключи от свой машины и попросила отогнать ее подальше от загоревшегося авто.





По словам девушки, соседям удалось «сбить пламя» с помощью ведер с водой и огнетушителей. «Приехавшая на место пожарная машина окончательно залила все водой и к 10:00 все разъехались», — добавила очевидица.









Судя по видео, пожар возник под капотом у черного кроссовера Toyota RAV4, стоящего на заполненной парковке у домов.





Не всегда машины, припаркованные возле вдруг загоревшегося соседа, остаются в целости и сохранности. Недавно в Горском микрорайоне загорелся припаркованный внедорожник Lexus — пламя охватило рядом стоящие «Жигули».