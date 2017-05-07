«Тойота» взяла на таран киоск с шаурмой на остановке в Кировском районе

«Тойота» врезалась в две иномарки на ул. Петухова в Кировском районе Новосибирска, а потом отлетела в киоск с шаурмой.


Toyota Premio врезалась в киоск с шаурмой на остановке «Палласа»
Toyota Premio врезалась в киоск с шаурмой на остановке «Палласа»


Авария произошла 6 мая около 23 часов на ул. Петухова около остановки «Палласа». «Компания из 3 или 4 молодых людей на Toyota Premio проскочили на большой скорости на красный свет через перекресток и совершили столкновение с автомобилем, который въезжал на перекресток на свой свет», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Другие очевидцы аварии в соцсети пишут, что «Тойота» врезалась в заднюю часть разворачивающейся Daewoo Nexia, потом зацепила попутную Honda и после этого врезалась в киоск с шаурмой.


Очевидец также рассказал НГС.НОВОСТИ, что после столкновения с киоском молодые люди из «Тойоты» скрутили задний номер и скрылись с места ДТП, но примерно через 10 минут их вернули обратно сотрудники ППС.


Иногда водители, не справляющиеся с управлением, врезаются в дома и магазины. Недавно пьяный водитель «Гелендвагена» врезался в двери павильона АЗС «Газпромнефть».

Ксения Евдокимова
Фото очевидца

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