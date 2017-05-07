Хоккей: «Сибирь» обзавелась новым молодым вратарем

Вратарь Эдуард Рейзвих

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контрактов с четырьмя новыми игроками.





Клуб договорился о подписании 2-летнего контракта с 26-летним вратарем Эдуардом Рейзвихом. Хоккеист — воспитанник омского «Авангарда». В КХЛ дебютировал в сезоне 2009/2010, всего на его счету за «Авангард» 24 матча, сообщается на сайте ХК «Сибирь».







«Последние два сезона Эдуард провел в Высшей лиге. Так, в сезоне 2015/16 он играл в "Сарыарке" — в 32 матчах регулярного чемпионата в среднем пропускал 1,83 шайбы, а в плей-офф — в 7 матчах 1,62. В прошедшем чемпионате выступал за "Нефтяник" из Альметьевска: 40 матчей и 1,99, в плей-офф 4 — 2,92», — отмечает пресс-служба новосибирского клуба.







Также «Сибирь» договорилась о подписании 2-летнего контракта с 23-летним нападающим Игорем Левицким. Хоккеист — воспитанник московских «Серебряных акул», откуда попал в систему ЦСКА. Оттуда он уехал в Северную Америку, где в лиге QMJHL играл в команде Gatineau Olympiques сезон 2010/11. После этого вернулся в «Атлант» (Мытищи), сыграл там пять сезонов. В 2015 году перешел в «Спартак», где провел сезон один сезон, потом — в ХК Сочи, там форвард в 58 матчах набрал 15 очков (7+8) при среднем времени за игру 13:07.







Нападающий Игорь Левицкий





Хоккейные клубы «Сибирь» и «Адмирал» обменялись игроками: во Владивосток переезжает Владимир Бутузов, а в Новосибирск — 24-летний Андрей Сигарев. Контракт с ним рассчитан до 30 апреля 2018 года.







В КХЛ Сигарев дебютировал в сезоне 2012/2013 в составе питерского СКА, в составе которого провел 42 игры в регулярных чемпионатах и 10 — в Кубке Гагарина. Два прошедших сезона форвард отыграл за «Адмирал»: 91 матч в регулярных чемпионатах (27 очков: 17+10) и 6 матчей в Кубке Гагарина-2017.







Нападающий Андрей Сигарев





Сигарев уже был в системе ХК «Сибирь» в сезоне 2009/2010 — тогда он дебютировал в МХЛ, проведя пять матчей за «Сибирских снайперов».







Также «Сибирь» договорилась о подписании контракта с центральным нападающим 34-летним Сергеем Коньковым. В его карьере команды: ЦСКА, «Нефтехимик», «Локомотив», ОХК «Динамо», в составе которого Сергей дважды выигрывал Кубок Гагарина. Прошлый сезон Коньков провел в «Нефтехимике», сыграл 60 матчей и заработал 12 очков.







Центральный нападающий Сергей Коньков





Ранее клуб подписал контракт с 30-летним нападающим сборной Швеции Патриком Закриссоном.

