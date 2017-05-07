Жители Октябрьского района второй раз за неделю остались без света на много часов

Без света остались 13 домов и школа на Бориса Богаткова и Федосеева
Без света остались 13 домов и школа на Бориса Богаткова и Федосеева

Утром 7 мая жители домов на ул. Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска остались без света из-за повреждения электрического кабеля.


«Третий раз за этот год на массиве на Богаткова — авария электросетей. Вырубили свет в 7 утра. Снова кабель сгорел, сказали в электросетях», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница жилмассива.


Судя по данным на муниципальном портале «Мой Новосибирск», электричество сейчас отключено в 13 домах на Бориса Богаткова и Федосеева, а также в гимназии № 11. Причина аварийного отключения, указанная на портале, — повреждение кабеля в земле.


Отключили электричество в домах сегодня в 7:05, включить его, по данным муниципального портала, планируют в 20:00.


Электричество в домах планируют включить к 20:00 
Электричество в домах планируют включить к 20:00 


Это не первое отключение электричества в домах на ул. Бориса Богаткова за последнее время. Буквально неделю назад жители остались без света больше чем на 15 часов из-за повреждения линии.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com
Скриншот map.novo-sibirsk.ru

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