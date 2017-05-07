Жители Октябрьского района второй раз за неделю остались без света на много часов

Без света остались 13 домов и школа на Бориса Богаткова и Федосеева

Утром 7 мая жители домов на ул. Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска остались без света из-за повреждения электрического кабеля.





«Третий раз за этот год на массиве на Богаткова — авария электросетей. Вырубили свет в 7 утра. Снова кабель сгорел, сказали в электросетях», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница жилмассива.







Судя по данным на муниципальном портале «Мой Новосибирск», электричество сейчас отключено в 13 домах на Бориса Богаткова и Федосеева, а также в гимназии № 11. Причина аварийного отключения, указанная на портале, — повреждение кабеля в земле.







Отключили электричество в домах сегодня в 7:05, включить его, по данным муниципального портала, планируют в 20:00.







Электричество в домах планируют включить к 20:00





Это не первое отключение электричества в домах на ул. Бориса Богаткова за последнее время. Буквально неделю назад жители остались без света больше чем на 15 часов из-за повреждения линии.

