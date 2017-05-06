Сильный ветер сорвал крышу магазина на Бориса Богаткова

Продуктовый магазин остался без крыши из-за сильного ветра
Продуктовый магазин остался без крыши из-за сильного ветра

Вечером 6 мая в Новосибирске поднялся сильный ветер — и даже снес крышу продуктового магазина на ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе. 


«Поднялся сильный ветер, половина крыши поднялась и оставалась в вертикальном положении. После того как ветер стих, она тут же рухнула на другую часть крыши. Доски разлетелись на метры от киоска», — рассказал через «ВКонтакте» очевидец происшествия на ул. Бориса Богаткова. Продуктовый магазин находится около гимназии № 11.



Ранее синоптики предупреждали, что на выходных новосибирцев ждет сначала жара, а потом дожди, грозы и порывистые ветры до 15–20 м/с. Ночью 7 и 8 мая температура опустится до +5...+8 градусов, а днем будет +16 градусов. На День Победы 9 мая в Новосибирске ночью будет +3 градуса, а днем — +12 градусов.  


Если вы стали очевидцем разрушений от сегодняшнего ветра, присылайте фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость». 

Фото предоставлено очевидцем
Видео youtube.com, канал "Инцидент Новосибирск"

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