Композитор написала свой гимн Новосибирска

Героями авторского гимна Новосибирска стали оперный театр, Бугринский мост и Центральный парк. Фото Татьяны Фатеевой
Героями авторского гимна Новосибирска стали оперный театр, Бугринский мост и Центральный парк. Фото Татьяны Фатеевой

Композитор Юлия Пискунова написала песню «Поговорим?» о Новосибирске — она надеется, что песня станет гимном города.  


Песню «Поговорим?» Юлия написала специально ко Дню Победы. «Песня родилась у меня за одну ночь — и стихи, и музыка, как будто я просто записала то, что должна была записать. То, чему пришло время материализоваться», — описала Юлия Пискунова.


Она отметила, что при написании песен применяет закон «созидающей визуализации» и намеренно говорит о желаемом так, будто это уже случилось. 


«Например, в песне “Поговорим?” я намеренно написала о том, что Центральный парк весной прекрасен. Если эту песню споют тысячи людей, то уверена, он на самом деле в скором времени обязан стать прекрасным», — пояснила композитор.


Юлия отметила, что решила подарить песню жителям Новосибирска, и при упоминании авторства и некоммерческом использовании певцы и хоры смогут исполнять ее на своих концертах или Дне города. Песню она записала с омскими солистами (Анна Ракитина, Григорий Корниенко, Кристина Савельева и Илларион Татарашвили) и детским хором школы искусств.



«Это мое “спасибо” городу, который радушно встретил меня 22 года назад, когда я приехала из Магадана, чтоб учиться в консерватории. Если “Поговорим?” полюбится новосибирцам и станет гимном города, — это вдохновит меня на новые сочинения для нашего города. Кстати, у меня уже “просятся” на музыку готовые стихи про Академгородок», — добавила Юлия Пискунова.


Юлия Пискунова — дипломированный композитор
Юлия Пискунова — дипломированный композитор


О себе она рассказала, что окончила новосибирскую консерваторию по классу композиции с красным дипломом. С тех пор Юлия написала симфонические этюды, квартет, вокальные циклы сонату для фортепиано и инструментальные пьесы. Кроме того, она создала студию художественного витража. 


Одна из самых известных певиц из Новосибирска Машани, прославившаяся песней про любовь к Владимиру Путину, недавно тоже посвятила клип родному городу. Правда, она написала песню про плохую уборку в Новосибирске

Мария Морсина
Фото и аудио предоставлены Юлией Пискуновой

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