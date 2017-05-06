Новосибирские пилоты улетели в Таиланд сражаться с десятками конкурентов

Двое новосибирских спортсменов рассчитывают на победу на соревнованиях в Таиланде. На фото — Виталий Шевченко
Двое новосибирских спортсменов рассчитывают на победу на соревнованиях в Таиланде. На фото — Виталий Шевченко

Двое мотопарапланеристов из Новосибирска впервые отправились в Таиланд на престижный международный чемпионат, где сражаются с 75 конкурентами из разных стран мира.


Чемпионат мира по парамоторам (парапланам с наспинной силовой установкой) проходит в Таиланде — в 170 км от Бангкока. Участие принимают 77 спортсменов и пилотов-любителей сверхлегкой авиации из разных стран мира: России, Австралии, Катара, Индии, Южной Кореи, Японии, Таиланда и т.д., рассказали в пресс-службе управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска. Мотопланеристы поехали в Таиланд за свой счет.


Упражнения оказались очень сложными
Упражнения оказались очень сложными


От Новосибирска участвуют двое спортсменов — двукратный чемпион России Сергей Михеев и призер многочисленных региональных соревнований Виталий Шевченко, они представляют Федерацию спорта сверхлегкой авиации Новосибирской области.



«Уровень пилотов здесь высокий! Упражнения все сложные — и к каждому нужно готовиться особенно, тренироваться дома. Одним из упражнений было с ограниченным количеством топлива пролететь определенное расстояние на скорость — кто быстрее, а потом пролететь на дальность на оставшемся топливе и вернуться обратно», — рассказали НГС.НОВОСТИ новосибирские спортсмены. 


Также нужно было пролететь по маршруту и «собрать 25 точек на карте», сбивать конусы при посадке. На одном из заданий Виталию Шевченко пришлось доказывать правоту по видео — жюри сначала утверждало, что пилот задели воду, но в итоге удалось доказать правоту, и очки пересчитали.


Сергей и Виталий высоко оценили свои шансы попасть в число лучших, но подчеркнули, что для них важно было прежде всего набраться опыта, поскольку ранее на соревнованиях такого уровня они еще не были.



«Надеемся, прежде всего, на собственные силы и подготовку, а не смотрим, что кто-то выполнит хуже нас. Для тех, кто считает, что соревноваться в Таиланде круто — конечно, да! Но условия не совсем комфортные — жара. Ежедневно подъем в 5:00, в 5:45 уже начинаются сборы, собрания, тренировки. Иногда техника подводит, иногда волнение, а ещё есть сложности перевода, всё на английском языке!», — описали пилоты. 


Новосибирские спортсмены часто приносят награды с международных соревнований. Например, в апреле 30-летний лыжник Андрей Смолянин из Новосибирска победил в экстремальном марафоне на Камчатке.

Мария Морсина
Фото и видео предоставлены Виталием Шевченко

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