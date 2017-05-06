Молодой водитель «Тойоты» разбился насмерть о дерево





Перед аварией полицейские просили водителя Toyota Fielder остановиться, но он проигнорировал требование

Сегодня днем, 6 мая, молодой водитель Toyota Fielder въехал в дерево недалеко от сквера «Белый сад» в Первомайском районе Новосибирска — от полученных травм автомобилист погиб на месте.





ДТП произошло сегодня около 15:30 на ул. Твардовского — рядом со сквером «Белый сад», сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. «Водитель автомобиля Toyota Fielder на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.





За несколько секунд до аварии автолюбитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и, напротив, увеличил скорость»,





— описали аварию в полиции.







В итоге автомобилист врезался в дерево и скончался от полученных травм на месте аварии





От полученных травм 33-летний мужчина скончался. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску добавили, что полицейские выясняют, был ли водитель «Тойоты» пьян.







ДТП, в которых водители врезаются в деревья, часто приводят к страшным последствиям. Ранее автомобиль «Хонда Фит» въехал в дерево — четыре человека оказались в больнице, женщина-водитель погибла. Этой весной «Мерседес» въехал боком в березу, так, что спасателям пришлось срезать у автомобиля крышу, и находившиеся в машине люди попали в больницу с травмами.





