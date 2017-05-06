Мэр Локоть отчитался о доходах — они выросли





В 2016 году Анатолию Локтю удалось заработать больше, чем в 2015-м

За 2016 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал 3,4 млн руб. — его доходы выросли по сравнению с 2015 годом.





Информация о доходах мэра Анатолия Локтя опубликована сегодня, 6 мая, на официальном сайте Новосибирска. За 2016 год мэру удалось заработать 3 млн 396 тыс. руб., тогда как в 2015 году доходы Локтя составили 3 млн 27 тыс. руб. Супруга мэра Марина Локоть заработала 1 млн 65 тыс. руб., т.е. больше, чем за 2015 год, когда ее доходы составили 919 тыс. руб.





У Анатолия Локтя в собственности по-прежнему находится квартира площадью 34,4 кв. м. На жену мэра записана квартира площадью 105,6 кв. м, но появилась также новая квартира площадью 59,8 кв. м. Машин у семьи нет.







Также сведения о годовых доходах опубликовал председатель Контрольно-счетной палаты НСО Геннадий Шилохвостов. Он заработал за 2016 год 2 млн 875 тыс. руб., а его супруга — 697 тыс. руб. Заместитель председателя Сергей Хатеев заработал 1 млн 549 тыс. руб. Первый вице-мэр Геннадий Захаров заработал за год 2 млн 580 тыс. руб.







За 2016 год глава администрации Советского района Дмитрий Оленников заработал 1 млн 585 тыс. руб., глава Первомайского района Алексей Васильев — 1 млн 876 тыс. руб., глава Октябрьского района Петр Прокудин — 1 млн 853 тыс. руб., глава Ленинского района Олег Клемешов — 3 млн 255 тыс. руб., глава Кировского района Андрей Гончаров — 1 млн 562 тыс. руб., глава Дзержинского района Александр Полищук — 2 млн 280 тыс. руб., глава Центрального округа Сергей Канунников — 3 млн 395 тыс. руб.





Больше всех заработал глава Калининского района Герман Шатула — 6 млн 72 тыс. руб.





О доходах сегодня отчитались главы департаментов — в среднем их годовые доходы составили по 1,5 млн руб. Больше заработали глава департамента транспорта Сергей Райхман — 1 млн 831 тыс. руб., а также начальник департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин — 2 млн 192 руб.







Ранее руководители муниципальных предприятий Новосибирска раскрыли размер своих средних зарплат за 2016 год — самый высокий доход оказался у руководителя МУП «Горводоканал». В апреле о своих доходах за 2016 год отчитались и депутаты Госдумы от НСО — они рассказали НГС.НОВОСТИ, как тратят огромные зарплаты.





