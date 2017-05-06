Новосибирцы собрали 40 мешков мусора на месте скандальной стройки в сквере

На субботник вышли жильцы дома по соседству со стройкой
На субботник вышли жильцы дома по соседству со стройкой

Утром 6 мая двадцать новосибирцев из движения «Мы против Ленты на Котовского» убрали мусор на участке по соседству с парком им. Кирова — они надеются, что здесь создадут сквер вместо нового гипермаркета.


На сегодняшний субботник вышли 20 собственников из дома на пл. Райсовета у парка им. Кирова — жители убирали площадку, которую якобы выделили под строительство нового магазина «Лента». Ранее жильцы дома подробно рассказали, что случайно узнали на одном из собраний в Доме культуры о строительстве магазина у стен ДК «Металлург» на ул. Котовского.


Им удалось собрать 40 мешков с мусором, ветки они сгрузили в кучи
Им удалось собрать 40 мешков с мусором, ветки они сгрузили в кучи


Как рассказала управляющая домом на пл. Райсовета, 8 Лариса Черкасова, на субботнике жители собрали 40 мешков с мусором — и еще столько же планируют убрать на следующей акции. Управляющая отметила, что жильцы собрали не только бутылки, пластик и бумажный мусор, но и опасные шприцы. В вывозе мусора инициаторы субботника надеются на помощь районной администрации. 


Жильцы надеются, что чистая территория у парка позволит сделать здесь сквер, а не магазин
Жильцы надеются, что чистая территория у парка позволит сделать здесь сквер, а не магазин


«Конечно, все переживают по поводу стройки. [Субботник] — это надежда на сквер. И еще хотели поставить на вид, чья собственность участка, чтобы собственник его хотя бы содержал в порядке, а не чужими руками. До нашего субботника, конечно, никто [там не убирался]. Там ужас что, просто кошмар», — возмутилась управляющая домом. 


Возмущенные жители даже создали сообщество «Мы против Ленты на Котовского» 
Возмущенные жители даже создали сообщество «Мы против Ленты на Котовского» 


Они возмущены не только планами по строительству, но и грядущей вырубкой деревьев и угрозой серьезных пробок. Поэтому жители создали сообщество «Мы против Ленты на Котовского» в социальных сетях, где обсуждают ухудшающуюся экологию района и строительство гипермаркета. 


В мэрии сообщили, что арендующая участок компания «СМИТ» планирует построить там магазин смешанных товаров. Местные жители же надеются, чтобы территории дали статус «занятого особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами». 

Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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