Новосибирцы собрали 40 мешков мусора на месте скандальной стройки в сквере

На субботник вышли жильцы дома по соседству со стройкой

Утром 6 мая двадцать новосибирцев из движения «Мы против Ленты на Котовского» убрали мусор на участке по соседству с парком им. Кирова — они надеются, что здесь создадут сквер вместо нового гипермаркета.





На сегодняшний субботник вышли 20 собственников из дома на пл. Райсовета у парка им. Кирова — жители убирали площадку, которую якобы выделили под строительство нового магазина «Лента». Ранее жильцы дома подробно рассказали, что случайно узнали на одном из собраний в Доме культуры о строительстве магазина у стен ДК «Металлург» на ул. Котовского.







Им удалось собрать 40 мешков с мусором, ветки они сгрузили в кучи





Как рассказала управляющая домом на пл. Райсовета, 8 Лариса Черкасова, на субботнике жители собрали 40 мешков с мусором — и еще столько же планируют убрать на следующей акции. Управляющая отметила, что жильцы собрали не только бутылки, пластик и бумажный мусор, но и опасные шприцы. В вывозе мусора инициаторы субботника надеются на помощь районной администрации.







Жильцы надеются, что чистая территория у парка позволит сделать здесь сквер, а не магазин





«Конечно, все переживают по поводу стройки. [Субботник] — это надежда на сквер. И еще хотели поставить на вид, чья собственность участка, чтобы собственник его хотя бы содержал в порядке, а не чужими руками. До нашего субботника, конечно, никто [там не убирался]. Там ужас что, просто кошмар», — возмутилась управляющая домом.







Возмущенные жители даже создали сообщество «Мы против Ленты на Котовского»





Они возмущены не только планами по строительству, но и грядущей вырубкой деревьев и угрозой серьезных пробок. Поэтому жители создали сообщество «Мы против Ленты на Котовского» в социальных сетях, где обсуждают ухудшающуюся экологию района и строительство гипермаркета.







В мэрии сообщили, что арендующая участок компания «СМИТ» планирует построить там магазин смешанных товаров. Местные жители же надеются, чтобы территории дали статус «занятого особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами».

