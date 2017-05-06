Спасатели попросили новосибирцев культурно отдыхать на майских праздниках

Часто пожары на дачах случаются по вине самих жителей, уверены спасатели

Спасатели МЧС Новосибирской области призвали жителей к цивилизованному отдыху на майских праздниках и попросили забыть о барбекю и кострах.





«Практика показывает, в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает в два, а то и три раза. Связано это со злоупотреблением спиртным и утратой бдительности во время длительного отдыха. Чтобы приятно отдохнуть и при этом не спалить дачу или дом, нужно совсем немного, утверждают специалисты по пожарной безопасности», — высказались на официальном сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Пожары на дачах происходят по вине самих жителей, которые часто не соблюдают правила пожарной безопасности, уверены спасатели.







«Временно забудьте про барбекю, мангалы, костры. Никогда не организовывайте праздничные посиделки под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи надворных и жилых построек.





Следите за электропроводкой! С этим почти у всех беда! Не жалея, выбросьте все устаревшие электронагреватели, особенно со спиралями, приобретите современные масляные с отключающими устройствами», — просят в МЧС.







Спасатели также призвали приобрести на дачи огнетушители и автономные пожарные извещатели, которые «воют так, что и глухой проснется».







С 29 апреля в Новосибирской области установлен особый противопожарный режим, который запрещает разводить огонь в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных домов, в дачных и садовых обществах. На майских праздниках каждый день и ночь в усиленном режиме дежурят пожарные, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и государственного пожарного надзора.







«Ежедневно в праздничные дни более 400 человек личного состава будут находиться на боевом дежурстве для оперативного реагирования на любые чрезвычайные происшествия», — добавили в МЧС.







Новосибирские спасатели сейчас борются и с последствиями паводка: на дачи уже зашли талые воды.