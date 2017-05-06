Новосибирские врачи принялись снимать ролики о страшных болезнях

Звездой видео стал действующий хирург клиники Мешалкина Сергей Лавинюков

Врачи новосибирской клиники Мешалкина наладили выпуск видеороликов о страшных болезнях и анатомии определенных частей тела; они рассказывают простым языком о лечении сложных патологий.







Новый ролик врачей клиники Мешалкина называется «Факты о лечении. Аортальные пороки» — в нем сердечно-сосудистый хирург Сергей Лавинюков рассказывает об опасных патологиях и способах их лечения. Сотрудники клиники уже смонтировали своими силами три ролика, в том числе про лечение нарушений ритма сердца и об онкологических заболеваниях.







«Для любого человека столкнуться с тем или иным заболеванием — это большой стресс, все кажется сложным, страшным и непонятным.





Мы хотели сделать серию видеороликов по лечению патологий в области кардиологии, онкологии и нейрохирургии, в которых будет в доступной форме изложена информация о самой болезни, о лечении и о качестве жизни после лечения», — рассказала и.о. главного врача клиники Елена Трубицына через свою пресс-службу.











Она подчеркнула, что в этих видео врачи обращают особое внимание на причины возникновения заболевания, на симптомы, с помощью которых врачи могут распознать патологию, и на существующие в современной медицинской практике методы лечения.







По словам Елены Трубицыной, рассказывать простым языком хирургам не сложно — им помогает ежедневная практика общения с пациентами.





«В наших планах сделать видеоролики по лечению тех заболеваний, на которых специализируется наш центр. Мы планируем еще снять видеоматериалы по врожденным патологиям сердца, по нейрохирургии, по проблемам заболеваний аорты и периферических артерий и ролики онкологии», — добавила и.о главного врача.







Ранее хирурги клиники Мешалкина присоединились к международному видеофлешмобу The Mannequin Challenge — они превратились в манекенов и застыли в операционных.