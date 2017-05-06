Lexus загорелся у жилой многоэтажки в Горском микрорайоне

Пожарным удалось потушить вспыхнувшие автомобили за 3 минуты

Утром 6 мая в Горском микрорайоне Новосибирска загорелся припаркованный внедорожник Lexus — пламя охватило рядом стоящие «Жигули».





«Лексус» загорелся в Горском микрорайне между домами 69/1 и 73 сегодня утром — сообщение поступило пожарным в 8:49, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Пожарные приехали в 9:01 — по данным очевидцев, обсуждающих инцидент в соцсетях, машина МЧС не сразу смогла подъехать к вспыхнувшему «Лексусу» из-за припаркованных во дворе автомобилей. Пламя перекинулось на рядом стоящие «Жигули».







Огонь удалось ликвидировать в течение 3 минут, отметили в МЧС. «Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются», — пояснили в пресс-службе ведомства.





В машинах не было пассажиров в момент пожара — никто не пострадал.







Ранее спасатели отчитались, что за первые три месяца в Новосибирской области сгорели 85 автомобилей. По информации МЧС, самой распространенной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке двигателя. В апреле на ул. Большевистской загорелась «Нива» — огонь уничтожил машину во время часа пик.

