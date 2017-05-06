На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист

Военные будут репетировать до 13:30
Военные будут репетировать до 13:30

Сегодня в центре Новосибирска военные репетируют праздничный парад Победы — по площади Ленина пройдут боевая техника и нарядные солдаты. Красный проспект перекрыт для транспорта с 8:30 до 13:30 — полный список закрытых для автомобилистов улиц вы можете посмотреть на нашей интерактивной карте.


Репетиция проходит в очень солнечный майский день — температура воздуха составляет 20-22 градуса тепла
Репетиция проходит в очень солнечный майский день — температура воздуха составляет 20-22 градуса тепла


На нее пришли посмотреть сотни горожан
На нее пришли посмотреть сотни горожан


Мэр Анатолий Локоть награждает особо выдающихся военнослужащих
Мэр Анатолий Локоть награждает особо выдающихся военнослужащих


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


Военных взбудоражил велосипедист, который неожиданно выехал со стороны Дома офицеров по Красному проспекту и проехал после прохождения техники в сторону ул. Кирова
Военных взбудоражил велосипедист, который неожиданно выехал со стороны Дома офицеров по Красному проспекту и проехал после прохождения техники в сторону ул. Кирова


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


В этом году военный парад войск Сибирского гарнизона начнется 9 мая в 10:00.
В этом году военный парад войск Сибирского гарнизона начнется 9 мая в 10:00.


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


Новосибирск уже готов праздновать День Победы: накануне на улицах появились флаги и объемные консоли, символизирующие салют и орден Отечественной войны
Новосибирск уже готов праздновать День Победы: накануне на улицах появились флаги и объемные консоли, символизирующие салют и орден Отечественной войны


На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист (фоторепортаж)


Празднование Дня Победы закончится вечером 9 мая традиционным салютом в Первомайском сквере
Празднование Дня Победы закончится вечером 9 мая традиционным салютом в Первомайском сквере


Мы предлагаем вам посмотреть, как проходит репетиция (внимание, для просмотра видео в формате HD рекомендуем развернуть его на весь экран). 



А во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

НГС.НОВОСТИ
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено компанией «Электронный город»

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