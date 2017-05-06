На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист

Военные будут репетировать до 13:30

Сегодня в центре Новосибирска военные репетируют праздничный парад Победы — по площади Ленина пройдут боевая техника и нарядные солдаты. Красный проспект перекрыт для транспорта с 8:30 до 13:30 — полный список закрытых для автомобилистов улиц вы можете посмотреть на нашей интерактивной карте.







Репетиция проходит в очень солнечный майский день — температура воздуха составляет 20-22 градуса тепла





На нее пришли посмотреть сотни горожан





Мэр Анатолий Локоть награждает особо выдающихся военнослужащих









Военных взбудоражил велосипедист, который неожиданно выехал со стороны Дома офицеров по Красному проспекту и проехал после прохождения техники в сторону ул. Кирова









В этом году военный парад войск Сибирского гарнизона начнется 9 мая в 10:00.





































Новосибирск уже готов праздновать День Победы: накануне на улицах появились флаги и объемные консоли, символизирующие салют и орден Отечественной войны









Празднование Дня Победы закончится вечером 9 мая традиционным салютом в Первомайском сквере





Мы предлагаем вам посмотреть, как проходит репетиция (внимание, для просмотра видео в формате HD рекомендуем развернуть его на весь экран).











А во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

