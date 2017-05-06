На генеральную репетицию парада Победы вторгся велосипедист
Сегодня в центре Новосибирска военные репетируют праздничный парад Победы — по площади Ленина пройдут боевая техника и нарядные солдаты. Красный проспект перекрыт для транспорта с 8:30 до 13:30 — полный список закрытых для автомобилистов улиц вы можете посмотреть на нашей интерактивной карте.
Мы предлагаем вам посмотреть, как проходит репетиция (внимание, для просмотра видео в формате HD рекомендуем развернуть его на весь экран).
А во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
НГС.НОВОСТИ
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлено компанией «Электронный город»