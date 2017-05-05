Новосибирец составил из машин фразу «Выходи за меня» и позвал девушку замуж

Парковка за «МЕГОЙ»



Новосибирский тренер по карате Александр Зюльков сделал своей девушке Марине Безменовой предложение в необычной форме — он составил на парковке СТЦ «МЕГА» из машин фразу «Выходи за меня».







Молодой человек сделал предложение вечером 5 мая — со своей девушкой он встречается с сентября 2016 года, а жениться решил в феврале. Последнюю неделю он готовился к признанию, для этого договорился с администрацией торгового центра и искал машины через соцсети.





«Люблю креативность, если делать, то масштабно. Приехал в ИКЕА, узнал, где администрация, рассказал свою идею, они меня поддержали, это все было безвозмездно. Они сказали, что нужно расставить знаки, для парковки огородить. Это мы сделали минут за десять, потом начали расставлять машины. Сотрудники нам сильно помогали, подсказывали», — объяснил Александр.







Собираться автомобили начали около 17:30 за торговым центром. «Я оставил своих товарищей внизу, они координировали машины, собрали, выстроили, сначала не хватало, но потом нашли», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ жених. Оценить число машин, которые помогли ему сделать предложение, он затруднился.







Александр и Марина

К тому времени, как машины съехались в одну фразу, Александр уже отвел свою девушку на крышу магазина. По ее словам, она ждала предложения, но не знала, что это произойдет сегодня — она до последнего не знала, что ее ждет. «Только около полвосьмого мне сказали, что надо ехать в "МЕГУ". Там встретили — проводили куда надо. Очень необычно было. Когда позвали на крышу, пришлось карабкаться по лестнице — я боюсь высоты. Было маленько страшно», — поделилась своими эмоциями Марина. Она также отметила, что теперь у нее подряд два праздника — завтра у нее будет день рождения.







Поняв, что ей делают предложение, девушка согласилась сразу. «Я ждала предложения — не то чтобы в ближайшее время, но это предполагалось», — добавила она. Вместе с предложением Марина получила от Александра и свадебное кольцо.







Марина получила кольцо от Александра



