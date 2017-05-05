Трассу между Бердском и Искитимом заволокло дымом

На Чуйском тракте

Вечером 5 мая Чуйский тракт между Бердском и Искитимом заволокло дымом.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили очевидцы, которые ехали по трассе около 21:30.





«Там была пробка, мы стояли несколько минут — заволокло все дымом. Страшновато даже было, закрыли все, чтобы не надышаться. Видимость нулевая была просто. Проехали эту пробку, и все нормально стало», — рассказала читательница НГС, которая прислала фото, сделанные недалеко от села Лебедевка.





О похожей ситуации НГС рассказывал в январе, когда трассу между Академгородком и Кольцово окутал едкий запах гари.