Умер «золотой голос» матчей хоккейной «Сибири»





Олег Иванов

Умер известный новосибирский диктор Олег Иванов — он долгое время работал на стадионе во время матчей хоккейного клуба «Сибирь».







Информация об этом появилась сегодня, 5 мая, в твиттере пресс-атташе ХК Сибирь Марии Левинской.





«Ребята, просто кошмарная новость. Наш Олег Иванов лучший судья-информатор из всех, кого я знаю, ушел из жизни. Я не могу и не хочу верить», — написала Мария.





Свои соболезнования ХК «Сибирь» принес в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».





«Друзья, сегодня хоккейный и спортивный мир Новосибирска понес невосполнимую потерю... Ушел из жизни судья-информатор Олег Иванов, без голоса которого невозможно представить матчи "Сибири". В этом сезоне Олег отметил 30-летие своей карьеры. Это был удивительный человек, которого все любили. ХК "Сибирь" выражает свои соболезнования родным, близким и друзьям Олега. Невозможно поверить в то, что случилось. Светлая память тебе, Олег. Мы не забудем», — говорится в сообщении.







