Первый выходной начнется с массовых перекрытий в центре

Репетиция парада 3 мая





Утро 6 мая — первый день длинных праздничных выходных — начнется с перекрытий в центре города.





Военные утром проведут вторую репетицию парада, первая прошла 3 мая.





Завтра с 8:30 до 13:30 закроют движение по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя, по ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе, по Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного проспекта, по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина, по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Каменской и по ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской.





Кроме того, с 7:00 до 11:00 перекроют движение по четной стороне ул. Ипподромской от ул. Военной до ул. Фрунзе.







С 7:00 до 13:30 закроют парковку на пл. Ленина, на ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Каменской и на ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.







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