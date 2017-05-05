Первый выходной начнется с массовых перекрытий в центре

Репетиция парада 3 мая
Репетиция парада 3 мая


Утро 6 мая — первый день длинных праздничных выходных — начнется с перекрытий в центре города.


Военные утром проведут вторую репетицию парада, первая прошла 3 мая.


Завтра с 8:30 до 13:30 закроют движение по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя, по ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе, по Октябрьской магистрали от ул. Каменской до Красного проспекта, по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина, по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Каменской и по ул. Кирова от ул. Восход до ул. Каменской. 


Кроме того, с 7:00 до 11:00 перекроют движение по четной стороне ул. Ипподромской от ул. Военной до ул. Фрунзе. 


С 7:00 до 13:30 закроют парковку на пл. Ленина, на ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Каменской и на ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.


Во вторник, 9 мая, НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте ваши фотографии и видео с самыми интересными кадрами праздника в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».



Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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