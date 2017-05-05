«Хаммер» и «Порше Кайен» попали в аварию на рынке

«Порше» и «Хаммер»

Вечером 5 мая в Новосибирске попали в ДТП два дорогих автомобиля на «Левобережном» рынке.







«Столкнулись Hummer H3 и Porsche Cayenne. Участники двигались параллельно друг другу по территории рынка. "Хаммер" начал опережать "Кайен" и поворачивать направо, в результате чего произошло столкновение. Никто из участников вину не признает», — передали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Автомобили столкнулись боками — у «Хаммера» пострадала задняя часть, у «Порше» — передняя.

















«Порше» иногда попадают в аварии в Новосибирске. Среди предыдущих было ДТП на перекрестке ул. Немировича-Данченко и Лыщинского в Кировском районе в январе. А «Хаммер» упоминался в новостях НГС про аварии последний раз в июле 2016 года.