«Хаммер» и «Порше Кайен» попали в аварию на рынке

«Порше» и «Хаммер»
«Порше» и «Хаммер»

Вечером 5 мая в Новосибирске попали в ДТП два дорогих автомобиля на «Левобережном» рынке.


«Столкнулись Hummer H3 и Porsche Cayenne. Участники двигались параллельно друг другу по территории рынка. "Хаммер" начал опережать "Кайен" и поворачивать направо, в результате чего произошло столкновение. Никто из участников вину не признает», — передали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Автомобили столкнулись боками — у «Хаммера» пострадала задняя часть, у «Порше» — передняя.


«Хаммер» и «Порше Кайен» попали в аварию на рынке (фото)


«Хаммер» и «Порше Кайен» попали в аварию на рынке (фото)


«Хаммер» и «Порше Кайен» попали в аварию на рынке (фото)


«Порше» иногда попадают в аварии в Новосибирске. Среди предыдущих было ДТП на перекрестке ул. Немировича-Данченко и Лыщинского в Кировском районе в январе. А «Хаммер» упоминался в новостях НГС про аварии последний раз в июле 2016 года.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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