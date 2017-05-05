Ремонт провала на Журинской обойдется бюджету в 7 миллионов

Мэрия Новосибирска решила выделить 7 млн руб. на укрепление опасного котлована на ул. Журинской, 37.







«По предварительным расчетам, общая стоимость работ по укреплению котлована составит порядка 7–7,5 млн руб. Эти средства будут выделены из резервного фонда», — сообщает пресс-центр мэрии.







Рабочие должны откачать из опасного котлована воду и установить дополнительные крепления.







«Разработан комплекс мероприятий, которые позволят в кратчайшие сроки в течение двух-трех недель стабилизировать состояние котлована. В первую очередь будет выполнена разгрузка борта котлована, чтобы уменьшить давление грунта на деформированное крепление. Затем будет проведена откачка воды и установлено дополнительное крепление. Но даже после проведения всех этих мероприятий в таком виде котлован долго находиться не может. На этом объекте либо должно активно начаться строительство, либо котлован необходимо будет ликвидировать», — прокомментировал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.







Проблема из-за строительства дома на ул. Журинской обнаружилась в конце марта 2017 года — рядом со стройкой во дворе дома № 14 на ул. Фрунзе в Центральном районе Новосибирска провалился асфальт.







3 мая на объекте был объявлен режим ЧС, а после мэр города заявил, что власти намерены отобрать у застройщика участок.





Разрешение на строительство мэрия выдала еще в 2013 году. На этом месте должен был быть построен 30-этажный жилой дом с трехуровневой подземной стоянкой. Застройщик ООО «Брик» выкопал котлован и оставил его без технического обеспечения и надзора, передали в пресс-центре мэрии.







«При проектировании были допущены недоработки. Не предполагалось, что котлован будет стоять открытым на протяжении трех-четырех лет. Изменился гидрологический режим, начался подмыв стенки котлована с выносом грунта, деформировались болты крепления котлована, и образовался провал, который зацепил ближайшие коммуникации. Это создало проблемы для близлежащих домов», — объяснил Мысик.

