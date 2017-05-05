ОМОН нагрянул в новосибирскую мечеть во время молитвы

Полицейские и наряды ОМОН более 4 часов проверяют прихожан мечети на ул. Красина

Днем 5 мая к мечети на ул. Красина в Дзержинском районе Новосибирска прибыли полицейские и наряды ОМОНа.





В пресс-службе Сибирского округа войск Росгвардии корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что на месте работают их сотрудники вместе с представителями других силовых ведомств. «Работа плановая», — добавили в пресс-службе.







«УФМС проводит проверку документов по антитеррористической программе. Где-то в 12:30 заехали, еще не уехали. Народу много, более 3 тыс. человек, но уже заканчивают [работу правоохранительные органы]», — рассказали НГС.НОВОСТИ в соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Там же пояснили, что такое большое количество прихожан было в мечети на традиционной пятничной молитве.











Месяц назад полицейские и наряды ОМОНа устроили такую же проверку документов в мечети в Кировском районе Новосибирска.

