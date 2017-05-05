Бары Новосибирска приготовились к первой игре сборной России на чемпионате мира по хоккею

Игра начнется в 21:15 по новосибирскому времени

Новосибирские бары подготовились к трансляции первого матча сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет сегодня вечером, 5 мая.





Первый матч российская сборная проведет против команды Швеции. Игра начнется в 21:15 по новосибирскому времени. Встреча пройдет в Кёльне, сообщает Федерация хоккея России.





В нескольких барах корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что будут показывать посетителям игру.







«Сегодня будет трансляция, пока забронировано 4 стола, у нас большой зал, еще летник открылся, там тоже есть телевизоры», — рассказали в PEOPLE'S на Красном проспекте.







Кроме того, трансляцию смогут увидеть клиенты бара «Уголок святого Патрика» на ул. Ленина. Однако пока броней на вечер не очень много — бар объявил о трансляции игры только накануне, пояснил администратор заведения.







Clever Irish Pub на ул. Советской решил провести трансляцию матча без звука, поскольку в программе сегодня живая музыка, сообщили в баре.







На групповом этапе чемпионата Россия проведет 7 матчей, последний состоится 16 мая, когда россияне сыграют со сборной США. Другие соперники российской команды — национальные сборные Италии, Германии, Дании, Словакии и Латвии.







В прошлом году Россия взяла третье место чемпионата, тогда в ее составе бронзовым призером стал игрок новосибирской «Сибири» Степан Санников. В этом году хоккеистов «Сибири» в составе сборной не оказалось.