Новосибирцы начали влезать в кредиты и распродавать вещи ради отпусков

18 % опрошенных новосибирцев берутся за дополнительную работу, чтобы позволить себе поехать в отпуск
18 % опрошенных новосибирцев берутся за дополнительную работу, чтобы позволить себе поехать в отпуск

Жители Новосибирска признались в том, что сдают жилье в аренду и продают свои вещи ради путешествий во время отпуска.


Специалисты международного туристического метапоиска momondo опросили 2 тыс. новосибирцев и выяснили, что 56 % из них регулярно откладывают деньги на отпуск.


«Некоторые новосибирцы, чтобы позволить себе поездку, делают взносы в общий с друзьями или семьей фонд (16 %), оплачивают путешествие в рассрочку (8 %), берут кредит (7 %), занимают деньги у друзей или семьи (4 %)», — отмечают авторы исследования.


18 % опрошенных новосибирцев ради путешествий берут дополнительную работу, 9 % — продают вещи в интернете или на рынке, 6 % — сдают свой дом на время отъезда. И только 21 % опрошенных могут не прикладывать ради отпуска никаких особых усилий.


Также опрос показал, что в 2017 году новосибирцы готовы вкладывать в отпускные впечатления немного больше денег, чем раньше.


«Так, 24 % закладывают в бюджет на летнюю поездку от 78 до 156 тыс. руб., 20 % — от 39 до 78 тыс. руб., 16 % — от 156 до 390 тыс. руб. Тогда как в прошлом году на такие суммы рассчитывали 20 %, 28 % и 7 % соответственно», — говорится в результатах исследования.


Вложить в отпускное путешествие от 390 до 780 тыс. руб. в этом году собираются 7 % опрошенных новосибирцев, а больше 780 тыс. руб. — только 1 %. В прошлом году такие ответы дали 1 % и 3 % опрошенных соответственно. Кроме того, доля новосибирцев, которые готовы потратить на отпуск минимальную сумму (меньше 7,8 тыс. руб.), в 2017 году снизилась с 5 % до 4 %.


«Российские туристы, в частности новосибирцы, свыклись с курсом валют и готовы тратить на отпуск больше, чем в предыдущие годы. При этом они остаются одними из самых предусмотрительных путешественников. Так, шесть из десяти новосибирцев и россиян в целом планируют хотя бы приблизительные расходы на всю поездку: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений на месте», — комментирует представитель momondo в России Ирина Рябовол.


Ранее аналитики выяснили, что самыми популярными городами для путешествий на майские праздники у новосибирцев стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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