Новосибирск получит больше денег на расселение старых домов

С 2008 года в Новосибирске расселили 242 многоквартирных аварийных дома
С 2008 года в Новосибирске расселили 242 многоквартирных аварийных дома

Федеральные власти продлевают программу расселения ветхого и аварийного жилья на год — мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал это решение «подарком».


«Очень интересная инициатива, радостная, можно сказать, подарок к 9 Мая. Президент [Владимир Путин] сделал поручение о продлении сроков финансирования переселения из ветхого, аварийного жилья. Это очень важно, это большое значение имеет», — прокомментировал 5 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ранее городские власти обращались к федеральному центру с просьбой о продлении программы, действие которой завершается в этом году.


Мэр отметил, что дополнительные деньги на расселение ветхих домов — поддержка для города еще на 1 год.


«Переселение из ветхого и аварийного жилья — очень актуальный вопрос для Новосибирска, я рад, что наш голос услышан, и такая поддержка со стороны президента означает, что вместе при поддержке федерального центра мы эту проблему решим», — добавил Локоть.


По данным газеты «КоммерсантЪ», пока федеральные власти продлили до конца 2018 года работу Фонда содействия реформированию ЖКХ (по закону он работает до 2018 года) — он продолжит расселение ветхого и аварийного жилья, которое получило такой статус до 2012 года. При этом сейчас правительство разрабатывает постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья, который должен запуститься с 2019 года.


По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, при финансовой поддержке Фонда ЖКХ с 2008 года в Новосибирске расселили 242 многоквартирных аварийных дома, новое жилье получили 2835 семей — 7454 человека. Общий объем финансирования, полученный городом, превысил 2 млрд руб.


При этом недавно Новосибирск захлестнула волна отказов управляющих компаний от обслуживания ветхих жилых домов из-за больших затрат на их содержание.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

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