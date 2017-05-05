Новосибирцы выстроились в очередь за кашей в Первомайском сквере

Окоп в фотозоне

Днем 5 мая в Первомайском сквере Новосибирска развернулся патриотический фестиваль «Парк Победы», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.







Фестиваль проработает сегодня до 19:00.







Парк условно разбит на три зоны: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее», рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Среди организаторов фестиваля — Совет ветеранов Октябрьского района, музей «Заельцовка», центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь», клуб историко-технического стендового моделизма.





В зоне «Прошлое» организаторы сделали фотозону в стилистике прошлых лет. Здесь новосибирцы могут сфотографироваться в окопах с оружием в руках, рядом с ретротехникой, поесть гречневой каши из полевой кухни, спеть военные песни под гитару.







Участники фестиваля ходили по скверу в военной форме





Ретротехника в Первомайском сквере





Новосибирцы фотографируются в ретромотоцикле





За солдатской кашей посетители фестиваля выстроились в длинную очередь





«Окоп» возле фонтана в Первомайском сквере





Среди песен, которые можно было спеть на фестивале, была «Катюша»





В зоне «Настоящее» участники проводят различные мастер-классы. В том числе у проходящих мимо была возможность собрать и разобрать учебный автомат Калашникова.







На мастер-классе по сборке автомата Калашникова





Инструкция к автомату Калашникова и пистолету Макарова





На мастер-классе по сборке автомата





В зоне «Будущее» расположилась различная техника военных лет в миниатюре.





Работы клуба историко-технического стендового моделизма





Работы клуба историко-технического стендового моделизма





Работы клуба историко-технического стендового моделизма





Также на фестивале поставили сцену с праздничной программой. В палатках в сквере расположились участники фестиваля, которые принесли с собой различные экспонаты, связанные с войной.







Сцена на фестивале





Одна из исполнительниц на сцене фестиваля





Площадки проработают до 19:00





Совет ветеранов на фестивале





О праздничной программе на 6–9 мая в Новосибирске подробно рассказывала НГС.АФИША.