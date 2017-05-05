Новосибирцы выстроились в очередь за кашей в Первомайском сквере
Днем 5 мая в Первомайском сквере Новосибирска развернулся патриотический фестиваль «Парк Победы», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль проработает сегодня до 19:00.
Парк условно разбит на три зоны: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее», рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Среди организаторов фестиваля — Совет ветеранов Октябрьского района, музей «Заельцовка», центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь», клуб историко-технического стендового моделизма.
В зоне «Прошлое» организаторы сделали фотозону в стилистике прошлых лет. Здесь новосибирцы могут сфотографироваться в окопах с оружием в руках, рядом с ретротехникой, поесть гречневой каши из полевой кухни, спеть военные песни под гитару.
В зоне «Настоящее» участники проводят различные мастер-классы. В том числе у проходящих мимо была возможность собрать и разобрать учебный автомат Калашникова.
В зоне «Будущее» расположилась различная техника военных лет в миниатюре.
Также на фестивале поставили сцену с праздничной программой. В палатках в сквере расположились участники фестиваля, которые принесли с собой различные экспонаты, связанные с войной.
О праздничной программе на 6–9 мая в Новосибирске подробно рассказывала НГС.АФИША.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова