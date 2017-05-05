Новосибирцы выстроились в очередь за кашей в Первомайском сквере

Окоп в фотозоне
Окоп в фотозоне

Днем 5 мая в Первомайском сквере Новосибирска развернулся патриотический фестиваль «Парк Победы», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

 

Фестиваль проработает сегодня до 19:00.


Парк условно разбит на три зоны: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее», рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Среди организаторов фестиваля — Совет ветеранов Октябрьского района, музей «Заельцовка», центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь», клуб историко-технического стендового моделизма.


В зоне «Прошлое» организаторы сделали фотозону в стилистике прошлых лет. Здесь новосибирцы могут сфотографироваться в окопах с оружием в руках, рядом с ретротехникой, поесть гречневой каши из полевой кухни, спеть военные песни под гитару.


Участники фестиваля ходили по скверу в военной форме
Участники фестиваля ходили по скверу в военной форме


Ретротехника в Первомайском сквере
Ретротехника в Первомайском сквере


Новосибирцы фотографируются в ретромотоцикле
Новосибирцы фотографируются в ретромотоцикле


За солдатской кашей посетители фестиваля выстроились в длинную очередь
За солдатской кашей посетители фестиваля выстроились в длинную очередь


«Окоп» возле фонтана в Первомайском сквере
«Окоп» возле фонтана в Первомайском сквере


Среди песен, которые можно было спеть на фестивале, была «Катюша»
Среди песен, которые можно было спеть на фестивале, была «Катюша»


В зоне «Настоящее» участники проводят различные мастер-классы. В том числе у проходящих мимо была возможность собрать и разобрать учебный автомат Калашникова.


На мастер-классе по сборке автомата Калашникова
На мастер-классе по сборке автомата Калашникова


Инструкция к автомату Калашникова и пистолету Макарова
Инструкция к автомату Калашникова и пистолету Макарова


На мастер-классе по сборке автомата
На мастер-классе по сборке автомата


В зоне «Будущее» расположилась различная техника военных лет в миниатюре.


Работы клуба историко-технического стендового моделизма
Работы клуба историко-технического стендового моделизма


Работы клуба историко-технического стендового моделизма
Работы клуба историко-технического стендового моделизма


Работы клуба историко-технического стендового моделизма
Работы клуба историко-технического стендового моделизма


Также на фестивале поставили сцену с праздничной программой. В палатках в сквере расположились участники фестиваля, которые принесли с собой различные экспонаты, связанные с войной.


Сцена на фестивале
Сцена на фестивале


Одна из исполнительниц на сцене фестиваля
Одна из исполнительниц на сцене фестиваля


Площадки проработают до 19:00
Площадки проработают до 19:00


Совет ветеранов на фестивале
Совет ветеранов на фестивале


О праздничной программе на 6–9 мая в Новосибирске подробно рассказывала НГС.АФИША.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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