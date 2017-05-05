Чиновники решили наказать владельцев «ГАЗели» с рекламой микрозаймов на площади Калинина

Фотография сделана 28 ноября 2016 года

Управление Федеральной антимонопольной службы по НСО признало незаконной рекламу микрозаймов на «ГАЗели», которая долгое время была припаркована прямо на пл. Калинина.







Как сообщили в УФАС, в ноябре 2016 года на парковке возле входа на станцию метро «Заельцовская» стоял грузовик, на кузове которого размещалась реклама микрозаймов. Эта машина стояла на одном месте без движения долгое время и использовалась «преимущественно в качестве рекламной конструкции», пояснили в антимонопольном ведомстве.





Грузовик с рекламой попал в объектив фотокорреспондента НГС.НОВОСТИ 28 ноября, как раз тогда автоинспекторы начали активно эвакуировать на штрафстоянку припаркованные автомобили с рекламой на крыше.





В четверг, 4 мая, комиссия УФАС признала владельца машины и микрокредитную компанию — ООО «МКК «Надозайм» — нарушителями рекламного законодательства. Теперь антимонопольная служба собирается возбудить в отношении компании административное дело.





В антимонопольном ведомстве уточнили, что фирма по выдаче микрозаймов нарушила требования ч. 14 ст. 28 Федерального закона «О рекламе», поскольку рекламировала свои услуги, несмотря на то, что не была включена в реестр Банка России. А владелец грузовика нарушил требования ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О рекламе», которые запрещают использовать машины «исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций».





О том, что думает по поводу этого заявления руководство микрокредитной компании, корреспонденту НГС.НОВОСТИ выяснить не удалось. По телефону, указанному на рекламном баннере, ответил мужчина, который представился руководителем отдела продаж компании «Надозайм». Он заявил, что компания отказывается от комментариев.