Новосибирские синоптики дали неутешительный прогноз на майские праздники

Новосибирские синоптики дали неутешительный прогноз на майские праздники

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники: в Новосибирске пройдут дожди, а к 9 мая похолодает до +12 градусов.


«Погода будет неустойчивая, связана с перемещением волновых циклонов над районами Западной Сибири, при прохождении которых из фронтальных разделов могут быть осадки в виде дождя. Не исключены грозы, порывистые ветры до 15–20 м/с. Более интенсивные события предполагаются на Алтае: в ближайшие двое суток там предусматривают вероятность порывов ветра до 22–27 м/с и не исключен град», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Осадки в городе ожидают в виде дождя, хотя есть 18-процентная вероятность, что пойдет снег, уточнил специалист.


Самый теплый день выпадает на субботу, 6 мая: ночью в Новосибирске температура будет +13 градусов, а днем — +25 градусов. Дальше станет прохладнее: 7 и 8 мая ночью температура опустится до +5...+8 градусов, а днем будет +16 градусов.


9 мая в Новосибирске ночью будет +3 градуса, а днем — +12 градусов. Ночью и утром в городе возможен дождь, а днем осадки прекратятся.


Ренад Ягудин рассказал, что самый теплый 9 Мая в Новосибирске выдался в 2001 году — тогда столбик термометра поднялся до +29,1 градусов. Самый холодный День Победы пришелся на 1963 год — ночью температура опускалась до –5 градусов. А самый дождливый 9 Мая был в 1945 году — за сутки выпало 12 мм осадков.


Ранее синоптики рассказывали, что первая декада мая в целом ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

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