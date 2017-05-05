Мэрия запретила строительство на скандальном участке около ГПНТБ

Сквер у ГПНТБ должен оставаться зеленой зоной, решили в мэрии

Власти зарезервировали под сквер участок у ГПНТБ, на котором компания «Сиб-Фуд» планировала построить ресторан быстрого питания.





На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О резервировании земель по ул. Кирова в Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска». Текст документа опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления.







Согласно тексту постановления, участок площадью 1,45 га зарезервирован под сквер на срок 3 года. На этой земле введено ограничение на строительство жилых, производственных и культурно-бытовых зданий.





Зарезервированный участок обозначен желтым цветом





Участок в сквере у ГПНТБ был выделен ООО «Сиб-Фуд» под строительство ресторана McDonald's в 2012 году. Позднее представитель компании заявил, что «Сиб-Фуд» больше не имеет отношения к американской сети и занимается развитием собственной. В 2014 году мэр Локоть называл здание будущего ресторана «самым главным камнем преткновения» и планировал предложить компании другой участок ради сохранения зеленой зоны у пл. Пименова.







Спорный участок в сквере у ГПНТБ





В 2016 году «Сиб-Фуд» попросил мэрию продлить аренду до апреля 2019 года. Специалисты мэрии осмотрели участок и пришли к выводу, что он не осваивается: не огорожен, на нем нет объектов недвижимости, строительной техники. Кроме того, там располагается парк с пешеходными дорожками. В итоге договор аренды участка с компанией был расторгнут.

