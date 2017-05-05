Мэрия запретила строительство на скандальном участке около ГПНТБ

Сквер у ГПНТБ должен оставаться зеленой зоной, решили в мэрии
Сквер у ГПНТБ должен оставаться зеленой зоной, решили в мэрии

Власти зарезервировали под сквер участок у ГПНТБ, на котором компания «Сиб-Фуд» планировала построить ресторан быстрого питания.


На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О резервировании земель по ул. Кирова в Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска». Текст документа опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления.


Согласно тексту постановления, участок площадью 1,45 га зарезервирован под сквер на срок 3 года. На этой земле введено ограничение на строительство жилых, производственных и культурно-бытовых зданий.


Зарезервированный участок обозначен желтым цветом
Зарезервированный участок обозначен желтым цветом


Участок в сквере у ГПНТБ был выделен ООО «Сиб-Фуд» под строительство ресторана McDonald's в 2012 году. Позднее представитель компании заявил, что «Сиб-Фуд» больше не имеет отношения к американской сети и занимается развитием собственной. В 2014 году мэр Локоть называл здание будущего ресторана «самым главным камнем преткновения» и планировал предложить компании другой участок ради сохранения зеленой зоны у пл. Пименова.


Спорный участок в сквере у ГПНТБ
Спорный участок в сквере у ГПНТБ


В 2016 году «Сиб-Фуд» попросил мэрию продлить аренду до апреля 2019 года. Специалисты мэрии осмотрели участок и пришли к выводу, что он не осваивается: не огорожен, на нем нет объектов недвижимости, строительной техники. Кроме того, там располагается парк с пешеходными дорожками. В итоге договор аренды участка с компанией был расторгнут.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова (1, 3), скриншот Публичной кадастровой карты pkk5.rosreestr.ru (2)

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