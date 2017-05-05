Начальником комитета по рекламе мэрии назначили чемпиона по толканию ядра

Дмитрий Лобыня

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальником комитета по рекламе Дмитрия Лобыню, спортсмена, бывшего директора складской компании и помощника депутата горсовета.





Сегодня Лобыня был представлен в мэрии Новосибирска в новой должности, сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь мэра Артём Роговский. Прежний начальник комитета Сергей Мурзинцев покинул пост в апреле.







Сам Дмитрий Лобыня пояснил НГС.НОВОСТИ, что цель его работы в новой должности — сделать так, чтобы наружная реклама в Новосибирске выглядела «органично и прилично». «Задачи мэром уже обозначены: отчасти город перегружен рекламой, отчасти надо навести больший порядок на рынке, но опять-таки без особых перегибов. Будем наводить порядок планомерно», — пояснил Лобыня.





Новый глава комитета по рекламе заявил, что является сторонником демонтажа старых рекламных конструкций. «Технологический процесс идет семимильными шагами, поэтому те рекламные конструкции, которые старые, которые не украшают наш город — наверное, надо менять к ним подход. Один медийный экран принесет гораздо больше красоты и прибыли нашему городу. Думаю, и сами рекламщики в этом заинтересованы», — рассказал Дмитрий Лобыня.





Тотальной зачистки рекламного рынка не произойдет, добавил чиновник. «Выгнать всех и очистить город [от рекламы], лишить город доходов — такой задачи не стоит», — подчеркнул Дмитрий Лобыня, уточнив, что





город зарабатывает на рекламе порядка 130 млн руб. в год.





«Мы стоим в двойственной ситуации: с одной стороны сократить количество рекламы, с другой — не потерять доходы бюджета», — пояснил новый глава комитета по рекламе.





Дмитрий Лобыня родился в Новосибирске, ему 36 лет. Имеет 2 высших образования, полученных в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке — юридическое (2005) и «физическая культура и спорт» (2010). Во время службы в армии и учебы на Дальнем Востоке профессионально занимался толканием ядра, выигрывал чемпионаты России по этому виду спорта среди студентов и служащих погранвойск. Последняя должность Лобыни, по его словам, — генеральный директор ООО «Да Девелопмент», которая занимается складским хранением. Также занимался общественной деятельностью — он член КПРФ, ранее руководил депутатским центром партии в Октябрьском районе Новосибирска и работал помощником депутата горсовета Новосибирска по округу № 31 Дениса Плотникова.





В 2016 году Лобыня участвовал в дополнительных выборах в Заксобрание НСО, которые были назначены после трагической гибели депутата Оксаны Бобровской от взрыва гранаты. По результатам голосования Дмитрий Лобыня уступил кандидату от «Единой России» Сергею Конько. Лобыня добавил, что оставит общественную деятельность после прихода на муниципальную службу.