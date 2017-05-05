В метро появились вооруженные детекторами женщины

Контролеры метрополитена теперь будут участвовать в досмотре пассажиров

Работники службы движения новосибирского метрополитена возмутились новым распоряжением руководства — женщин-контролеров заставили досматривать пассажиров, объяснив введение новых обязанностей нехваткой кадров.







«Когда у нас поменялся начальник метрополитена, он прежде всего начал набор новых людей в службу досмотра. Сказали, что нужно набрать около 200 человек, но денег нет», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из сотрудников службы движения метрополитена, попросивший не называть его имени.







По его словам, в конце апреля новый руководитель метрополитена Аркадий Чмыхайло провел собрание контролеров АКП, на котором сообщил сотрудникам о появлении дополнительных обязанностей по досмотру пассажиров. «Это те тетеньки, которые стоят на контроле. То есть они теперь должны совмещать свою деятельность и деятельность досмотровиков.





Это около 120 человек по всем станциям. В основном это женщины от 40 лет и старше, очень много пенсионеров, —





рассказал работник подземки. — Кто недоволен — две недели и до свидания. Да, их будут обучать, даже повышение к зарплате обещают в районе 1000 руб. примерно».





Также он рассказал, что на собрании были заранее подготовлены документы, чтобы сотрудники подписали согласие, несколько человек решили уволиться. «Представьте, тетеньке 55 лет, она должна теперь ходить с этой пищалкой и следить за рамкой», — озвучил возмущение коллег сотрудник службы движения.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, несколько дней назад на станциях действительно появились женщины со сканерами и детекторами — раньше на их месте были молодые крепкие парни.





НГС.НОВОСТИ обратились с запросом в новосибирский метрополитен, однако в отделе по связям с общественностью пояснили, что «слухи не комментируют», но при этом информацию не опровергли.





Напомним, метрополитен усилил меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге. Недавно новым начальником метрополитена стал ранее возглавлявший пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области Аркадий Чмыхайло.