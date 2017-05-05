В центре Новосибирска начали ставить трибуны и сцену к празднику

На пл. Ленина начали монтировать зрительские трибуны

Утром 5 мая в центре Новосибирска начали монтировать зрительские трибуны к 72-й годовщине Дня Победы.





Трибуны с навесом и 144 сидячими местами предназначены для ветеранов войны, приглашенных на праздничный парад 9 мая на пл. Ленина, уточнили в пресс-центре мэрии. Также на площади появятся трибуны со стоячими местами и трибуна для представителей правительства НСО, мэрии Новосибирска и других государственных органов.





В этом году военный парад войск Сибирского гарнизона начнется в 10:00.







Сиденья для трибуны





Кроме трибун на пл. Ленина рабочие начали монтировать сцену. Из-за этого закрыли въезд на парковку.





Подготовка к 9 Мая в центре города





Ранее власти заказывали украшение улиц ко Дню Победы — на улицах уже появились флаги и объемные консоли, символизирующие салют и орден Отечественной войны.







Флаги в центре Новосибирска





На этой неделе проходят репетиции парада, для этого в городе перекрывают центральные улицы.







На праздничные дни с 6 по 9 мая намечена обширная программа мероприятий и традиционный салют в Первомайском сквере, в этом году он обошелся властям в 500 тыс. руб.

