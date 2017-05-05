Пьяный водитель «Гелендвагена» взял на таран АЗС в Заельцовском районе

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП

Рано утром 5 мая пьяный водитель «Гелендвагена» врезался в двери павильона АЗС «Газпромнефть» в Заельцовском районе Новосибирска.


Фотографии черного Mercedes Gelandewagen, влетевшего в павильон АЗС «Газпромнефть-Новосибирск», в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель. 


Как пояснила одна из очевидиц аварии в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на ул. Николая Шипилова. 


«Проезжала около 07:40 мимо заправки, видела, когда уже инспектор был на месте и куча зевак. Машина торчала наполовину из стеклянных дверей павильона заправки <...> Машина и двери заправки пострадали сильно, водителя не видела», — описала ситуацию очевидица.


В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области уточнили, что «Мерседес» протаранил вход в здание заправки в 5:01. Пострадавших в этой аварии нет. На 41-летнего водителя «Мерседеса» автоинспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 


Фото с места ДТП
Фото с места ДТП


Аварии на автозаправках в Новосибирске не редкость. Одно из таких ДТП произошло 2 месяца назад на АЗС «Сибнефть» в Советском районе: сдававший назад трактор врезался в «Тойоту Лэнд Крузер» со священником за рулем.

Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС

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